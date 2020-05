Sale temps pour les colonies de vacances

«On ignore quelles mesures seront prises cet été»





Frédéric Cerchia est délégué cantonal à l’enfance et à la jeunesse. Il fait le point.



Vu la crise actuelle, quelles directives donne le Service de protection de la jeunesse (SPJ) aux organisateurs d’activités pour les enfants durant l’été 2020?

Les camps et colonies de vacances avec hébergement de plus sept jours doivent être autorisés par le SPJ, conformément à la loi sur la protection des mineurs. Au vu de la situation sanitaire exceptionnelle et afin de respecter les directives du Conseil fédéral et du gouvernement cantonal, les demandes d’autorisation pour organiser un camp sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Il est impossible aujourd’hui de savoir quelles seront les mesures de protection de la population qui seront en vigueur en juillet et en août. Il appartient donc à chaque organisateur de décider s’il est prêt à maintenir son offre et à l’ajuster le moment venu, ou s’il est préférable d’annuler des activités dès aujourd’hui. Si les conditions sanitaires le permettent cet été et moyennant les ajustements nécessaires de l’accueil, les activités à la journée, de type centre aéré, pourraient être une solution pour les enfants dont les parents seront amenés à travailler durant l’été.



Une interdiction générale de ces activités est-elle envisagée par le Canton de Vaud?

Normalement, le SPJ ne dispose pas de bases légales pour prononcer une interdiction générale des camps de vacances de sept jours ou moins. Après analyse avec l’Office du médecin cantonal, il pourra donner des recommandations pour assurer la sécurité et limiter le risque de propagation du Covid-19. Toutefois, l’ordonnance fédérale sur le placement d’enfants (OPE) prévoit à son article 1 qu’«indépendamment du régime d’autorisation, le placement peut être interdit lorsque les personnes intéressées ne satisfont pas, soit sur le plan de l’éducation, soit quant à leur caractère ou à leur état de santé, aux exigences de leur tâche, ou que les conditions matérielles ne sont manifestement pas remplies.» Si vraiment le SPJ pourrait interdire un camp ou des activités à la journée sans hébergement.



Ces activités sont parfois les seules possibles pour des enfants défavorisés durant la période estivale. Que peut conseiller le SPJ à leurs parents?

De suivre l’actualité, en particulier l’évolution des décisions des autorités concernant les conditions d’accueil des enfants et les mesures de sécurité en vigueur dans les activités de jeunesse extrascolaires. Les parents pourront s’adresser à leur Commune en juin, quand la situation devrait être plus claire. La faîtière des organisations de jeunesse, le Groupe de liaison des activités de jeunesse (GLAJ-Vaud, www.glaj-vd.ch) pourra aussi les orienter vers des activités de vacances à disposition dans leur région. Un nouveau site sera mis en ligne en mai. Diverses activités sont aussi proposées sous l’onglet «Répertoire d’activités de loisirs à réaliser à la maison». S.G.