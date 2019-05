Scepticisme autour du «Jurassic Park de plastoc»

Les dinosaures de plastique installés à proximité des grottes de Vallorbe n’ont pas interloqué que les riverains du site. Lundi soir, au Conseil communal, l’élu PLR Patrice Künzler a directement interpellé la Municipalité: «J’ai lu dans la presse et vu sur place l’installation d’une attraction foraine, un Jurassic Park de plastoc, pour laquelle je n’ai personnellement pas d’intérêt, mais c’est un détail. Ce qui l’est moins, à mes yeux, est que l’on va interdire l’accès aux promeneurs à un endroit magnifique et préservé de notre commune durant sept mois de cette année.»

Pour rappel, jeudi dernier des poids lourds ont acheminé jusqu’au site spéléologique une soixantaine de modèles «grandeur nature» de tyrannosaures (8 m de haut), tricératops et diplodocus (30 m de long), notamment. Ces répliques composent «World of Dinosaurs», l’exposition qui sera ouverte tous les jours du 1er mai au 3 novembre le long de l’Orbe. «Quel dommage de condamner l’accès au site des grottes par la rive gauche, tellement plus accueillante que le chemin d’accès en tout-venant, regrette l’élu. Le jeu en vaut-il la chandelle?»

Christophe Schwerzmann, municipal des Forêts et du Tourisme à Vallorbe, a rappelé qu’il avait tenté d’orienter les organisateurs du côté de Juraparc, en vain. «En Suisse alémanique, l’exposition a attiré jusqu’à 50'000 visiteurs, assure-t-il. Nous cherchons depuis longtemps maintenant des moyens pour faire venir des gens à Vallorbe. Cette offre peut en être un.»

Pour Patrice Künzler, c’est cependant l’inverse qui devrait se passer. Il estime que les dinosaures vont profiter des touristes d’abord séduits par les grottes et par les autres atouts de la cité du fer: «Avons-nous la possibilité d’avoir un retour, voir un décompte des entrées enregistrées par cette attraction? Pouvons-nous aussi avoir un décompte de la fréquentation des sites vallorbiers durant cette période en regard des années précédentes?»

Toujours par la voix de son municipal chargé du Tourisme, l’Exécutif a répondu par la positive. «Nous faisons ce genre de bilan même lorsqu’il n’y a pas d’événements particuliers, confie Christophe Schwerzmann. Nous ferons bien évidemment une analyse détaillée des retombées de l’exposition.» (24 heures)