Six millions pour la salle de gym Pestalozzi

Le projet est figé, les offres sont rentrées, les entreprises choisies et les autorisations en vigueur: à la rentrée d’août 2019, les élèves yverdonnois devraient retrouver une salle de gymnastique à proximité immédiate du collège Pestalozzi, comme c’était le cas jusqu’à l’été 2012. Le conseil communal d’Yverdon se prononcera en début d’année prochaine sur la réalisation pour 6,2 millions de francs d’une infrastructure sportive qui comprendra également deux salles de rythmique.

Si un affaissement important du bâtiment actuel a été constaté il y a cinq ans, entraînant sa fermeture, l’édifice ne présentait pas de danger d’effondrement immédiat. Les autorités ont donc préféré le laisser debout plutôt que d’ouvrir une plaie béante à proximité immédiate du centre historique.

Estimée d’une durée de deux mois, sa démolition interviendra donc juste avant le début du chantier de reconstruction, qui devrait lui s’étendre sur 14 mois. C’est le temps prévu pour réaliser un projet retenu parmi une nonantaine à l’automne 2014. Imaginé par un bureau d’architecte milanais, il propose un volume plus bas côté rue Pestalozzi, la salle de gymnastique proprement dite se présentant en surélévation du côté du canal. C’est une des idées retenues par les vainqueurs de ce concours pour qu’il s’inscrive au mieux dans le tissu historique du lieu.

Les auteurs du projet «Downtown» ont toutefois dû revoir leur copie de deux manières. D’abord pour qu’elle rentre dans la cible budgétaire prédéterminée. Ils ont donc été contraints de renoncer à l’abri PCi situé au sous-sol et de simplifier les techniques, les matériaux et certains éléments d’architecture. Ensuite pour des raisons esthétiques, liées à son intégration dans le paysage de vieilles pierres alentour. Exit donc le toit plat, remplacé par une toiture à deux pans. Quant au béton des façades, il sera éclairci pour se rapprocher des teintes minérales des murs du centre-ville.

Au final, le projet «Dowtown» se révèle simple est compact. Avec la même emprise dans le terrain (condition sine qua non pour sa validation par le Canton) que la salle actuelle, il abritera des locaux supplémentaires, une salle de gymnastique de type VD1 (288 m2) plus grande et deux salles de rythmique de 130 m2 au lieu d’une. (24 heures)