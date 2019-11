Stupéfiants pour des prisonniers dans le canton de Vaud

La loi fédérale sur les épidémies et son ordonnance d’application, toutes deux entrées en force il y près de quatre ans, conduit l’Etat de Vaud à moderniser la prévention et le traitement de maladies transmises par le sang ou les relations sexuelles, en milieu pénitentiaire. Il s’agit d’«un projet pilote», intitulé PREMIS (Programme d’échange de matériel d’injection stérile). Ce dispositif sera mis en œuvre à la Prison de la Croisée, dans la plaine de l’Orbe. Il comprend des traitements à base de stupéfiants.

Sylvie Bula, cheffe du Service pénitentiaire, rappelle ce que la loi prévoit elle-même en termes très concrets : «Les établissements de privation de liberté doivent veiller à ce que les personnes dont ils ont la charge aient accès, selon les besoins et la situation, aux moyens permettant de prévenir et traiter les maladies transmises au cours de relations sexuelles ou par le sang.» Il s’agit en particulier de préservatifs, de matériel d’injection stérile et de traitements à base de stupéfiants

Rappelons que la capacité d’accueil de la Prison de la Croisée est officiellement fixée à 211 places. L’établissement reçoit des détenus avant jugement ou condamnés à de courtes peines, des individus recherchés par la police à la suite de défaut de présentation sur un lieu d’exécution de peine.