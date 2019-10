Sursis de dix ans pour les campeurs d'Avenches

«Dans dix ans, mon mobilhome sera davantage amorti. Peut-être que je pourrai alors trouver une solution de logement plus supportable financièrement». Le courrier reçu jeudi 3 octobre par Francine Calame est un véritable soulagement. Comme 108 autres personnes domiciliées à l’année dans le camping privé des Joncs, elle vient d’apprendre que la Commune d’Avenches a revu sa position et prolongé le délai pour se mettre en conformité au 31 décembre... 2029! Dans un premier temps, la mesure devait prendre effet à fin 2020.

Pour rappel, depuis 2011, alors que la loi sur les campings stipule qu’un tel lieu ne peut pas être considéré comme logement principal, une disposition permet à chaque commune vaudoise d’utiliser la notion de ménage administratif pour les personnes sans logement classique. C’était le cas des résidents du camping avenchois, ouvert à l’année. Mais de quelques exceptions en 2011, le nombre de cas était passé à plus de 100 personnes au fil des ans. Pour se mettre en conformité avec la loi sur les campings et caravanings résidentiels et avec son plan d’affectation communal, Avenches avait signifié, début juillet, la prochaine fin de ce statut provisoire.

«Nous n’avons jamais été informés que cette inscription en ménage administratif avait un aspect temporaire, que c’était contraire à la loi cantonale sur le camping et nous payons des impôts», ont rappelé plusieurs campeurs concernés, craignant aussi de perdre leurs économies investies dans l’achat de leur mobilhome. Tous ont été conviés le 24 septembre dernier à une séance d’information, où chacun a pu faire part de sa situation. «Compte tenu de la complexité de nombreuses situations individuelles et des investissements [...], un délai plus important semble nécessaire pour que chacune et chacun puisse trouver une nouvelle solution de résidence principale», justifie la Municipalité dans sa missive.

«On leur demande toujours de se mettre en conformité», répond la syndique Roxanne Meyer-Keller quand on lui demande si ce très long délai ne revient pas à botter la décision en corner. Reste que d’ici à dix ans, certains campeurs, dont la plupart sont retraités et ont ainsi trouvé une solution de résidence adaptée à leurs moyens financiers limités, ne seront plus de ce monde. Quant aux autres, ils sont prêts à reprendre les armes si nécessaire.

D’ailleurs, six recours avaient été déposés à la Cour de droit administratif et public suite à la première décision municipale. Si les procédures se poursuivent, celle-ci pourrait donc être jugée non conforme par la CDAP et le nouveau délai à 2029 tomber à l’eau dans la foulée.