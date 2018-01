Trafic ferroviaire encore chamboulé dans le canton

Entre le Brassus et Vallorbe, le souffle d'Eleanor continue à se faire ressentir. Les voyageurs transitant par la Vallée de Joux ne pourront pas remonter dans un train avant jeudi soir 18h environ. «En raison de la chute de plusieurs arbres, la ligne de contact a été arrachée sur 400 mètres entre le Day et le Pont. Et des arbres continuent de menacer les voies. Tout cela nécessite d'importants travaux de bûcheronnage», détaille Frédéric Revaz, porte-parole des CFF.

Du côté du tronçon géré par Travys, deux arbres ont également arraché la ligne de contact au niveau du Lac Ter, entre le Pont et le Lieu. «La voie a pu être dégagée pendant la nuit, et nous avons mandaté une entreprise privée pour la réparation de la ligne. Les travaux seront terminés d'ici midi, mais les trains ne pourront pas circuler puisque l'alimentation de la ligne se fait au Day», note Raphaël Gerbex, responsable du département de gestion du trafic auprès de Travys. Le service de bus mis en place mercredi se poursuivra donc jusque dans la soirée.

Les région du Chablais et des Alpes vaudoises ont également été fait les frais des vents tempétueux de mercredi, puis des fortes pluies de jeudi. Resté à quai une partie de la journée mercredi en raison des rafales, le train entre Aigle et Monthey circule à nouveau normalement. Les autres lignes exploitées par les Trransports publics du Chablais n'ont pas cette chance: si l'Aigle-Leysin n'est pas affecté, le trafic entre Villars et Bretaye (ligne Bex-Villars-Bretaye) est interrompu après la chute de plusieurs arbres sur la ligne de contact. La voie ne sera pas rouverte avant dimanche.

Sur l'Aigle-Sépey-Diablerets, les travaux de bûcheronnage se poursuivent pour dégager la voie en direction de la station, qui restera impraticable ces prochains jours. Le débordement d'un torrent est venu s'ajouter jeudi à la liste des ennuis dans ce secteur. En milieu d'après-midi, la situation était toutefois rétablie, signale Patrick Frütig, commandant du feu à Ormont-Dessus. Alors que le train est remplacé par des bus dans la vallée, le trafic routier a également été perturbé jeudi: une coulée de neige est venue barrer la route au-dessus du Sépey.

La situation n'est pas davantage rentrée dans l'ordre pour la société Golden Pass. Entre Zweisimmen et la Lenk (BE) où un wagon a été soufflé des voies par une rafale, des bus remplacent le train. Idem entre Château-d'Oex et Zweisimmen, un éboulement ayant endommagé la voie, mercredi en fin de journée.

Ailleurs dans le canton, les CFF notent que le trafic ferroviaire est revenu à la normale sur toutes leurs lignes. «La tempête a finalement occasionné peu de gros dégâts. Le trafic a surtout été perturbé par des objets soufflés sur les voies, comme la plaque de tôle entre Vallorbe et Cossonay», relève Frédéric Revaz. (24 heures)