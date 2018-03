Tristesse et émoi après l’incendie ayant touché la ferme du Bochet

«D’un côté, nous sommes soulagés que les dégâts ne soient que matériels, mais de l’autre, c’est la tristesse qui l’emporte. Nous allons contacter la famille pour voir si la Commune peut les aider d’une manière ou d’une autre». Syndic de Valbroye, Guy Delpedro résumait le sentiment de ses administrés, mardi matin au réveil. Comme la fumée encore visible le lendemain, la nouvelle de l’incendie de la ferme du Bochet s’est répandue loin à la ronde. Si un imposant rural a été complètement détruit, personne n’a été blessé et tout le bétail a pu être sauvé.

Le sinistre, dont la cause n’avait pas encore pu être établie mardi selon un communiqué de la police cantonale vaudoise, touche de plein fouet la famille Estoppey, qui s’est spécialisée dans l’agritourisme depuis le milieu des années 90. Dans le bâtiment concerné, qui abritait notamment une trentaine de vaches laitières, de nombreux touristes et classes d’école ont dormi lors de courses ou camps. Une imposante banderole y proposait «l’aventure sur la paille». Jean-Jacques, le patriarche, amusait souvent la galerie avec ses tours de magie ou de ventriloquie. Lundi, il n’était pas là pour voir sa ferme partir en fumée, les parents étant partis en vacances quelques jours plus tôt, laissant leur fils à la barre.

Un abri pour les vaches

Le sinistre s’est déclaré peu après 17 h et à l’arrivée des différents services du feu, l’exploitant avait déjà pu faire sortir l’entier du bétail qui se trouvait dans l’étable avec l’aide de son voisin, François Duc. Dans l’impossibilité de conserver ces vaches dans ses infrastructures, ce dernier lance d’ailleurs un appel afin de pouvoir abriter 30 à 35 vaches à traire dans la région de la Broye ou de la Glâne. Lapins, chèvres, volailles et autres tourterelles ont aussi pu être mis en sécurité.

L’intervention a nécessité l’engagement d’une soixantaine de pompiers des SDIS Broye-Vully, Lausanne-Epalinges, Haute-Broye et du CR-CSPi Estavayer, de 5 collaborateurs de la PCi Broye-Vully, de plusieurs patrouilles de la gendarmerie, des spécialistes du groupe incendie ainsi que la brigade scientifique de la police de sûreté. Elle a permis de sauvegarder la maison d’habitation et un hangar d’élevage de poulets de cette exploitation isolée, sise à proximité de la frontière cantonale. «Au vu de cet éloignement, amener de l’eau sur place a été notre principal souci», commente Pierre-Yves Jost, commandant du SDIS Broye-Vully. Il a ainsi fallu installer deux conduites de transport depuis Granges-Marnand (1 km) et Ménières (400 mètres). (24 heures)