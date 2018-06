Trois pistes pour améliorer l’offre d’accueil d’Estavayer

Développer davantage d’hébergements de type insolite, réhabiliter l’ancien Hôtel du Lac en un établissement 4 étoiles et réaménager l’EMS Les Mouettes en lieu de vie avec marché couvert et hébergement collectif quand le déménagement de l’établissement sera réalisé. Tels sont les trois axes de travail pour développer l’offre d’hébergement staviacoise qui sont ressortis d’une étude menée par six étudiants de l’École hôtelière de Lausanne, sur mandat de la Commune d’Estavayer. Le dossier de 133 pages a été présenté mardi dernier aux acteurs touristiques, économiques et politiques qui ont été sollicités dans le cadre de cette étude, à la salle de la Prillaz.

«Ces idées ne seront pas toutes réalisées demain, mais en les découvrant on se demande aussi pourquoi certains projets n’ont pas encore été lancés», a noté le vice-syndic, Éric Chassot, à l’issue de la présentation. Un clin d’œil notamment à l’Hôtel du Lac, à l’abandon depuis plusieurs mois. L’idée de la commune est désormais de séduire des investisseurs pour avancer pas à pas dans la démarche.

«Ce centre de vie ferait aussi le lien entre la zone touristique et la vieille ville»

Dans leur démarche, justement, Victor Grangé, Valentina Bembo, Cécile Patrimonio, Laura Camenzind, Nadège Firmenich et Philipp Schweda ont notamment listé les offres déjà existantes, soit notamment deux hôtels 3 étoiles en ville et un 4-étoiles au restoroute Rose de la Broye, à Lully, un camping public et un privé, ainsi que de l’hébergement collectif de type auberge de jeunesse. Ces dernières installations étant régulièrement complètes en pleine saison, les étudiants imaginent créer de nouvelles chambres dans l’EMS actuel, dont les pensionnaires devraient bientôt déménager. «Ce centre de vie ferait aussi le lien entre la zone touristique et la vieille ville», ont noté les jeunes.

D’autre part, un hôtel 4 étoiles s’inscrirait dans la volonté communale d’améliorer sa qualité d’accueil. Et Estavayer ne pourrait pas rêver de la qualité supérieure, faute d’offre complémentaire souhaitée par les utilisateurs d’une offre luxueuse. Enfin, des hébergements insolites, de style bulles à ciel ouvert ou «pods» dans les campings, sont également recommandés. (24 heures)