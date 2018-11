UNIA attaque en justice le Black Friday nocturne d'Yverdon

Pourrez-vous allez faire vos achats de Noël ce vendredi soir à Yverdon ? Rien n'est moins sûr. Le syndicat UNIA vient de déposer un recours urgent auprès du Tribunal cantonal. Selon les militants, la prolongation d'horaire autorisée par la Municipalité ce vendredi (20h au lieu des 18h30 habituels) au motif du «Black Friday», ce coup d'envoi anglo-saxon des achats de fin d'année, n'a aucune base légale.

Le syndicat s'énerve également de deux autres Nocturnes autorisées par l'Exécutif d'Yverdon, le 19 et 22 décembre prochain. «Pour ça, c'est légal, s'agace Nicolas Rochat Fernandez, responsable de la section Nord vaudois du syndicat. Mais on n'a pas été consulté. Il faut savoir si on a un partenariat social ou pas... Pendant ce temps, ce sont les employés qui sont mis sous pression.»

Vieille fâcherie

Des distributions de tracts sont prévues ce matin même dans les commerces du centre de la deuxième ville du canton.

La question des Nocturnes est sensible depuis plusieurs années à Yverdon. Un recours en justice avait déjà été déposé en 2014. Les deux camps s'accusent mutuellement du manque de dialogue.

Le parti socialiste yverdonnois a réagi par voie de communiqué 18 minutes après le syndicat. Les élus critiquent une décision unilatérale de la Ville.

(24 heures)