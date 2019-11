Un collectif squatte l’ancien site Reuge de Sainte-Croix

Au premier abord, rien ne semble anormal, si ce n’est que le chemin qui conduit à l’arrière de l’immense bâtiment délaissé par l’entreprise Reuge il y a quelques années est dégagé de la neige tombée ces derniers jours sur Sainte-Croix. En y regardant de plus près, toutefois, deux feuilles A4 placardées sur la porte d’entrée de cet immeuble industriel attestent de la présence de squatteurs sur le site, comme l’a révélé mercredi le «Journal de Sainte-Croix».

Clin d’œil involontaire, l’association Collectif pour la culture a utilisé une Hermes Baby — produit phare sorti voilà des décennies des usines Paillard qui ont fait la richesse du village — pour expliquer à la population sa démarche et sa présence. C’est ce même document qu’elle a déposé à l’Administration communale et qu’elle a envoyé au propriétaire du site (lire encadré) avec qui elle souhaite avoir un dialogue.

Par ses quelques lignes, les membres du Collectif pour la culture invitent même les habitants de la région «avec plaisir et café» à venir à leur rencontre tous les jours de 15h à 20h dans l’annexe qu’ils ont investie en-dessous du bâtiment. «Quand nous avons appris leur présence, ils étaient ici depuis quelques jours déjà. Le délai était donc passé pour que nous puissions les prier de quitter les lieux sans intervention du propriétaire», souligne le syndic de Sainte-Croix, Cédric Roten. Les autorités se sont donc simplement assurées qu’il n’y avait pas de problème de sécurité, tout en les rendant attentifs à l’état général des lieux.

«Proposer une solution concrète et immédiate»

C’est justement cette situation qui les a amenés ici car leur ambition première est «de proposer une solution concrète et immédiate» en vue de la revitalisation d’une friche industrielle qu’ils jugent «promise à un lent effondrement déjà bien entamé». Et si le collectif a opté pour la politique du fait accompli, c’est parce que leurs approches plus officielles dans leur région d’origine les ont conduits de refus en refus.

Après avoir été mis à la porte de l’ancienne usine Junker à Moutier, l’association qui «défend des valeurs libertaires, égalitaires, solidaires et respectueuses de toutes natures» a en effet d’abord cherché des sites dans le Jura et le Jura bernois. Trois années de démarches infructueuses, pourtant conduites en toute transparence avec les autorités politiques, lui ont fait mettre le cap sur le Nord vaudois. Soit à mi-chemin entre Neuchâtel et Lausanne où elle dit avoir beaucoup de sympathisants.

«Pour nous, Sainte-Croix c’est un peu le Moutier du Nord vaudois, de par son glorieux passé industriel. On se doutait bien qu’on y trouverait des locaux où nous pourrions apporter la preuve de ce que nous savons faire», explique Gilles Strambini, un des deux permanents de l’association à Sainte-Croix.

Répondre aux envies

À Moutier, leur projet baptisé «Le Pantographe» avait été reconnu d’utilité publique par le Canton de Berne. Il a engendré la mise sur pied de 458 événements, 8 expositions collectives et 185 résidences de création. Ce n’est toutefois pas pour autant un tel projet que le collectif entend «remonter» sur le balcon du Jura vaudois. «On veut avant tout répondre aux envies des gens. Nous ne nous considérons pas comme les meneurs de cette démarche que nous voulons participative», souligne Ondine Yaffi, la deuxième permanente présente sur le site. Le but est ainsi de créer des espaces, des lieux d’échange où les gens pourraient venir librement: ateliers de menuiserie, de serrurerie, mais aussi de musique, de théâtre, voire —pourquoi pas — une ludothèque.

Pour y parvenir, le collectif veut avoir le soutien de la population. «Si ce n’est pas le cas, on partira, mais on a déjà ressenti un intérêt certain des gens qu’on a rencontrés depuis deux semaines», reprend Ondine Yaffi. Reste qu’il lui faut aussi trouver un terrain d’entente avec le propriétaire, Jürg Stäubli. L’association espère que l’homme d’affaires sera d’accord de conclure un contrat de prêt à usage.