Un économiste pour sortir l’hôpital intercantonal du malaise

«C’est une situation que je vis tous les jours comme consultant indépendant depuis près de dix ans. Quand on fait appel à moi, c’est plutôt quand ça va mal.» Directeur par intérim de l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), Stephan Hänsenberger sait parfaitement où il met les pieds depuis le début de la semaine. Ce Bernois de 55 ans a été choisi par le conseil d’établissement du HIB pour diriger le comité opérationnel mis en place depuis le 2 décembre, à la suite des remous traversés.

Expert de la tarification

Pour rappel, les Cantons de Vaud et de Fribourg ont lancé une analyse de fond conjointe sur la gouvernance du HIB. De gré ou de force, quatre membres de la direction générale, les deux codirecteurs médicaux et plusieurs docteurs ou spécialistes des soins ont quitté leur poste en 2019. «Dans cette situation, il aurait été compliqué de travailler six mois encore avec notre ancien directeur général démissionnaire», a expliqué Pierre Aeby, chargé notamment du recrutement des cadres au sein du conseil d’établissement. Stephan Hänsenberger occupera le poste les six prochains mois de 2020, à raison de 60% de son temps.

Entrepreneur et économiste, le spécialiste assure de nombreux mandats de consultant pour des hôpitaux, mais aussi des cliniques, EMS ou cabinets médicaux. Membre de divers conseils d’administration, dont celui de l’Hôpital fribourgeois (HFR), il est un expert de la tarification médicale TARMED, au développement de laquelle il a participé. «Je pense connaître toutes les structures de santé, de Genève à Poschiavo, je suis bilingue et mon cursus fait que je connais déjà les sites hospitaliers de Payerne et d’Estavayer-le-Lac», s’est-il présenté vendredi à la presse.

Changement de mentalité

Possédant un CFC de mécanicien sur machines, le nouveau patron s’est ensuite formé comme infirmier, avant de gravir tous les échelons. Entre 1988 et 1991, il a ainsi notamment œuvré aux soins intensifs de l’Hôpital de Payerne, avant de travailler pour celui d’Estavayer, où résidait alors cet Oberlandais.

Assurer la gestion courante et régler les problèmes journaliers, redresser les finances au plus vite là où c’est possible et préparer la stratégie du futur font partie des missions de Stephan Hänsenberger, dans un contexte où tous les hôpitaux publics sont en difficulté. «Tout le monde en veut de plus en plus tout en payant de moins en moins», explique-t-il. A-t-il déjà des idées de mesures? «Il s’agit d’analyser quels services sont les plus chers et de voir ce qu’on peut y faire. Il s’agit souvent des salles d’opération, des urgences ou des soins. Par exemple, est-il nécessaire de maintenir trois salles d’opération ou pourrait-on réduire ce nombre à deux?» Une démarche impliquant un changement mental. Ce ne serait alors plus le médecin qui dirait à son patient quand il va l’opérer, mais l’hôpital qui fixerait les opérations selon les disponibilités.

«Avec Anne-Claude Demierre, nous avons été convaincues par sa capacité à relever ce défi de quelques mois», note la conseillère d’État Rebecca Ruiz, qui a validé le choix du conseil d’établissement. Elle ajoute que l’audit lancé par les deux Cantons n’a pas encore livré de résultats. Deux experts travaillent sur la partie financière et un docteur analyse le fonctionnement médical. Le futur directeur général devrait prendre le relais l’été prochain.