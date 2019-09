Un incendie touche une ferme de Vuarrens

Un hangar de 50 mètres de long rempli de fourrage, ainsi que 4 silos et divers véhicules dont un tracteur et une voiture ont été la proie des flammes, samedi 21 septembre vers midi. L’important brasier n’a heureusement pas touché la partie étable de la ferme, si bien que le sinistre n’a pas entraîné de décès du bétail.

Dans l’après-midi, les pompiers étaient encore à l’œuvre pour tenter de maîtriser l’incendie, le rural étant notamment rempli de fourrage. «Il abritait quelque 1500 bottes de foin de 350 kg chacune», précise Christian Bourquenoud, chargé de communication de la police cantonale vaudoise. D’où un gros travail des services de secours mobilisés pour évacuer les restes de fourrage.

Les causes du sinistre restent inconnues. Des pompiers des SDIS Gros-de-Vaud, Nord-vaudois et du service de protection et secours de Lausanne sont intervenus.