Un piano à queue offert aux écoles de Payerne

«Au lieu d’un soutien aux traditionnelles courses d’école ou prix de sport, voire de promotions scolaires, nous recherchions un projet durable à soutenir pour marquer notre 90e anniversaire. Ce piano est idéal dans ce cadre, car il profitera à plusieurs volées.» Président de l’association des anciens élèves et amis du Collège de Payerne, Cyrille Roux a remis mardi un piano à queue à l’établissement de Payerne et environs. Une petite cérémonie avec pose d’une plaquette commémorative a ainsi réuni la direction des écoles, l’enseignant de musique et l’Association scolaire intercommunale de Payerne et environs (Asipe).

Forte de 878 membres, l’association des anciens élèves avait été créée pour préserver le Collège de Payerne. Désormais, elle se veut un pont entre anciens collégiens et élèves actuels et futurs. Ce sera chose faite grâce à cet achat d’environ 11'000 francs, financé par l’association (à raison de 60%) et l’Asipe. «Au niveau pédagogique, le fait de bénéficier d’un piano à queue plutôt que d’un piano droit permet de voir les élèves tout en jouant, alors qu’un piano droit est souvent adossé à un mur ou coupe le champ de visibilité de l’enseignant», conclut le président des anciens collégiens. (24 heures)