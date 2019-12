Un prix d’innovation fribourgeois met une société vaudoise dans l’embarras

«Il y a beaucoup de va-et-vient sur cette parcelle. Je pense qu’on ne peut pas déposer toute sorte de matériel sans contrôle et un peu d’entretien serait le bienvenu.» Suivi par deux autres conseillers communaux, Maxime Corthésy a demandé à Avenches de surveiller ce qui se passe sur la parcelle abritant l’ancienne usine Prébeton, vendredi dernier, lors du Conseil communal. Deux jours après la remise du premier Prix à l’innovation broyard par Nicolas Kilchoer, préfet de la Broye fribourgeoise, la présence de la société Greenlina pose des questions. C’est en raison de la médiatisation des activités de pyrolyse, soit la transformation de plastique en huile, puis en pétrole, que la Direction générale de l’environnement (DGE) du Canton de Vaud aurait appris l’existence de cette activité sur son territoire.

«Personnellement, j’ai été informé du processus développé par le biais d’une présentation durant l’automne, mais la DGE a contacté notre bureau technique aujourd’hui pour savoir si une autorisation avait été délivrée pour cette activité», a répondu Enrico Fiechter, le municipal d’Avenches. Contactée, la DGE mentionne uniquement «qu’elle est en contact avec la Commune pour convenir d’une visite sur le site début 2020», signale Denis Racine, chargé de communication.

«La pyrolyse n’est pas une activité courante»

L’un des rôles de la DGE est d’être l’Autorité de surveillance cantonale pour éviter toute pollution des sols. Dans le cadre de l’affaire Rétrobus à Moudon, elle a ainsi apporté son soutien à la Commune. Elle souhaite donc vérifier la conformité des installations. «La pyrolyse n’est pas une activité très courante, on n’est pas en train d’ouvrir un kiosque en ville», signale un connaisseur du milieu.

Au niveau de la Commune aussi, on semble avoir été surpris par le prix remis par le représentant du canton voisin. Dès l’été 2018, Greenlina et la Commune ont eu plusieurs échanges, jusqu’à une séance dans les locaux de la DGE, le 3 décembre de la même année. «Les exigences légales pour la mise en fonction d’une telle installation sont alors précisées par la DGE à l’entreprise Greenlina. Il s’agit d’un dossier complet de mise à l’enquête, une autorisation spéciale à obtenir du Canton et une notice d’impact sur l’environnement», détaille Éloi Fellay, secrétaire municipal. Des exigences confirmées par écrit quatre jours plus tard par la DGE.

«Nous n’avons pas eu connaissance d’une éventuelle autorisation cantonale»

Mais depuis lors, aucun dossier de mise à l’enquête n’a été déposé à la Commune. «Et nous n’avons pas eu connaissance d’une éventuelle autorisation cantonale», ajoute le secrétaire. Dans les faits, la complexité technique du dossier et la nature de l’activité envisagée fait que la Commune n’est pas l’autorité compétente en matière d’autorisation d’exploiter. L’activité pourrait dépendre de la loi vaudoise sur la gestion des déchets et de son règlement d’application (RLGD). Reste à savoir si elle peut être conforme avec l’affectation de la parcelle, en zone industrielle A selon le PGA en vigueur.

La visite de la DGE devra notamment répondre à cette question. Le fait que le prix ait été attribué par le préfet Kilchoer en devient pour le moins cocasse. «Avec le jury, nous avons retenu une entreprise innovatrice de la Broye, sans vérifier si l’affectation du terrain correspond à ce qu’elle souhaite développer, explique-t-il. Mais je rappelle qu’il ne s’agit pas d’un quartier de villas, mais d’une zone industrielle et l’impact environnemental de la pyrolyse ne me paraît pas dangereux.» Il espère que la DGE laissera la start-up se développer sur les lieux.

Un malentendu

Du côté de Greenlina, le président, André Delacour, reconnaît n’avoir pas demandé d’autorisation. «L’installation d’Avenches ne sert pas à l’exploitation. Il s’agit seulement d’une machine de démonstration, notre but étant de développer et vendre des structures de pyrolyse et raffinerie pour produire du diesel à partir de déchets plastiques. Et les besoins dans le domaine sont colossaux», commente le propriétaire des lieux. La société a fait face à plusieurs demandes de transformation de plastique ces derniers jours. «Il y a un malentendu. Nous ne sommes pas dans le recyclage de déchets, mais nous fabriquons le produit pour le faire», se défend le directeur, Jean-Christophe Song.

Si le malentendu n’était pas levé après la visite de janvier, le préfet pourrait être amené à sanctionner une éventuelle infraction. Pas Nicolas Kilchoer, mais son homologue vaudois Olivier Piccard du district Broye-Vully. En effet, il incarne l’Autorité de surveillance pour toute question liée à la police des constructions.