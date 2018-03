Un propriétaire soucieux de protéger sa «perle» historique

À côté du clocher, une maison haute de 15 m domine la rue principale d’Arnex-sur-Orbe de toute sa prestance. Une demeure érigée vers 1740 par les Thomasset, famille de la grande bourgeoisie, dont plusieurs membres furent gouverneurs du village.

Après avoir encaissé les coups du temps, ce bâtiment qui a hébergé jusqu’à une vingtaine de personnes a désormais retrouvé son lustre passé. Le fruit de cinq ans de travaux évalués à environ 2 millions de francs. «J’y ai investi des efforts et de l’argent. Si le coût de l’emprunt n’était pas couvert par la valorisation de l’immeuble, je n’aurais jamais pu me le permettre», remarque Jean-Christophe Liebeskind, propriétaire de cette maison du XVIIIe. «Maintenant, je souhaite assurer la pérennité de ce que j’ai réalisé», explique-t-il. L’avocat genevois, installé dans la propriété avec sa famille, a donc décidé de lancer une procédure de classement auprès du Canton. Ceci pour la maison bourgeoise de trois appartements disposés sur trois niveaux (combles compris), pour l’ancien pressoir transformé en duplex, et la parcelle regroupant ces deux biens. «Cela suppose un certain nombre de contraintes, mais je vois en la Section des monuments et sites un allié plutôt qu’un ennemi», note Jean-Christophe Liebeskind.

Peu de propriétaires entreprennent cette démarche car dès qu’un bien est classé, le Canton doit avaliser chaque transformation. «Cela oblige les héritiers à respecter le bâtiment mais en même temps, cela entraîne une obligation d’entretien et une petite expropriation, puisque l’État bénéficie alors d’un droit de préemption, souligne Ulrich Doepper, des Monuments et sites. Par contre, l’avantage est que les propriétaires peuvent solliciter une aide financière pour la rénovation. En ce moment, nous participons en moyenne à hauteur de 20% des coûts.»

Propriété des Monnier de 1823 à 2012, la maison et sa quarantaine de fenêtres, copies des originales, comporte notamment une cave voûtée d’exception et de remarquables boiseries. Sans compter un poêle en catelles typique, qui a tapé dans l’œil de Jean-Christophe Liebeskind. «L’annonce de mise en vente était vraiment peu engageante mais j’ai aperçu le poêle sur une photo. Après des recherches sur la maison, j’ai vu que j’avais affaire à une perle cachée. J’ai promis aux propriétaires d’alors, sans descendants intéressés à la reprise, que je conserverais son âme et lui rendrais sa splendeur.» (24 heures)