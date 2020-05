Un quatre-étoiles d’Yverdon offre le repas aux démunis

L’hôtellerie et la restauration font incontestablement partie des milieux qui ont le plus souffert – et souffrent du reste encore – de la crise liée au coronavirus. Mais pour Jean-Claude Vagnières, le directeur de l’Hôtel-Restaurant La Prairie à Yverdon, ce n’est pas une raison pour oublier la notion de solidarité. Il a ainsi décidé d’offrir un repas aux personnes de condition modeste.

«Nous entendons contribuer à l’élan de générosité qui s’est manifesté dans tout le pays, et particulièrement en Suisse romande», souligne le directeur du quatre-étoiles. L’idée lui est venue en découvrant à la télévision l’interminable file de personnes venues chercher un sac de denrées de première nécessité mis à leur disposition par une association caritative genevoise. «En voyant qu’ils étaient aussi nombreux à Genève, j’ai pensé qu’il devait y avoir 200 personnes dans la même situation dans la région d’Yverdon. Il faut dire aussi que j’en avais ras le bol d’être confiné et de voir mes équipes ronger leur frein.»

Quarante plats par jour

De fait, ce sont bien 200 petits plats – quarante par jour de lundi à vendredi – qui seront concoctés du 11 au 15 mai par le chef de cuisine et toute l’équipe de La Terrasse, le nom du restaurant du quatre-étoiles yverdonnois. Et c’est presque un symbole en soi: l’action débute le jour où les établissements publics peuvent de nouveau rouvrir leurs portes. «Je propose des plats à l’emporter pour la Fête des mères dimanche; j’ai donc tout le matériel nécessaire à disposition.»

Pour cette opération, c’est le bœuf grand-mère qui a été retenu. Une recette traditionnelle proche du bœuf bourguignon, qui sera servie avec du riz. Pour y goûter, et à des fins d’organisation, les personnes intéressées doivent passer à la réception de l’hôtel chercher un bon, ce vendredi 8 mai entre 10h30 et midi. Afin qu’un maximum de gens puissent profiter de cette action, l’hôtel ne délivrera qu’un seul bon par personne. Le jour de validité de ce dernier, le repas sera emballé dans un récipient adéquat et attendra son bénéficiaire à la réception de l’hôtel entre 10h et 11h30.