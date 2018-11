Un roman retrace la fin de L'Abbaye à la Réforme

Une ambiance de «Nom de la rose» au bord du lac de Joux, les thèses de Luther et le caractère combier en prime. Le rédacteur de la «Feuille d’Avis de la vallée de Joux» et théologien, Joël Reymond, vient de publier, chez Favre, «Le dernier abbé du lac». Un roman historique retraçant à partir de 1536 les derniers jours de l’abbaye de la commune éponyme.

Ce roman profite du fort intérêt qui a entouré la vénérable tour de L’Abbaye cette année. L’édifice, unique vestige du couvent des prémontrés, aujourd’hui transformé en temple réformé, sort en effet de plusieurs mois de lourds travaux, rendus possibles par la mobilisation d’une association de passionnés.

Associant faits historiques, personnages attestés (via les sources administratives de l’abbaye d’alors) ainsi qu’un décor médiéval tardif solide, avec des dialogues piquants, un ton narratif simple et une trame à cheval entre la fiction et l’évolution qu’a alors vécue le Pays de Vaud, l’auteur parvient à reconstituer l’ambiance particulière qui devait être celle des dernières années des ordres catholiques avant la Réforme.

L’abbaye est dépeinte à travers les yeux de Claude Pollens, ultime abbé du monastère pluriséculaire, et surtout à travers ceux de son jeune novice Romain. L’abbé va peu à peu se trouver en compagnie d’un pasteur et d’une enseignante décidée à apprendre à lire aux enfants de la place. Une nouvelle époque.

«Les gens d’ici connaissent vaguement l’existence de l’abbaye, décrit Joël Reymond, moins la vie quotidienne et sa fin brutale, quand les Bernois ont sécularisé les monastères. Le fond de l’œuvre, c’est la question du cas de conscience, du choix de sa foi. C’est encore d’actualité aujourd’hui.»

(24 heures)

«Le dernier abbé du lac», Joël Reymond, Éd. Favre, 298 pages, 26 fr.