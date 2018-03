Une ancienne usine entièrement dédiée aux arts du cirque

«Notre fille faisait du trapèze dans le salon, mais au bout d’un moment cela devenait étroit», sourit Yves Bugnon, président de l’association LeZarti’Cirque. «Et puis, nous en avions marre des trajets jusqu’à Lausanne pour les entraînements», renchérit sa femme, Dominique, directrice de l’école de cirque de Sainte-Croix. Le couple d’enseignants, familier de l’univers circassien, résout donc ces questions à sa façon. En créant sa propre structure. La demi-mesure, très peu pour ce duo énergique à la bonne humeur communicative. LeZarti’Cirque prend forme en 2003 dans une salle de gym du village et compte une dizaine d’élèves. Aujourd’hui, l’école en réunit 300 et accueille en résidence permanente la Company Idem, cofondée par le fils de Dominique et d’Yves, ainsi que la Compagnie Ici’Bas. Ce lieu de formation encourage la polyvalence et propose des cours allant du clown à la jonglerie en passant par le théâtre, la danse classique ou le pilates. Il s’est taillé une jolie réputation.

À l’étroit

Alors, forcément, l’école s’est retrouvée à l’étroit. C’est pourquoi elle a acquis en 2013, une grande partie de l’ancienne usine Lador, située juste à côté de la maison qu’elle occupe depuis plus de dix ans. Après cinq ans de travail et de sueur, LeZarti’Cirque inaugure samedi ce nouveau centre d’entraînement unique en Suisse romande. Baptisé «Halle 16», en référence à son numéro de rue, il se déploie sur quelque 500 m2. Le lieu offre notamment une salle d’entraînement de près de dix mètres de haut pour toutes les disciplines aériennes. «À la base, la halle comptait deux étages, une grande partie des travaux a consisté à casser les dalles de béton pour créer de la hauteur, puis à consolider le bâtiment. Nous avons aussi dû excaver des fosses d’environ 1 m 50 pour le trampoline et la réception», détaille Yves Bugnon. Avec l’achat de l’ancienne usine, le projet Halle 16 s’élève à environ 1 million de francs. «Nous avons bossé comme des fous et investi une grande partie de fonds personnels. Nous avons aussi obtenu une aide de plusieurs fondations et de la commune», relève le président. Il faut dire que LeZarti’Cirque, proposant une formation préprofessionnelle, propage le nom de Sainte-Croix loin à la ronde.

Un Québécois dans le Jura

«Je me suis retrouvé en binôme sur un numéro avec le premier élève de l’école parti en formation professionnelle, puis avec la fille des fondateurs», relève de son accent chantant le Québécois William Jutras. Cet artiste de cirque professionnel, qui a depuis tout petit préféré la gym au hockey, décide de se rendre le temps d’un stage d’été sur le balcon du Jura. C’est le coup de cœur pour ce coin de pays éloigné de l’agitation urbaine et surtout pour LeZarti’Cirque. «J’ai bien aimé son énergie», confie l’acrobate, également pro du hula-hoop. Entre les tournées, il pose régulièrement à Sainte-Croix la grande valise dans laquelle il trimballe depuis six ans «toute sa vie».

C’est d’ailleurs à lui que revient la mise en scène du show d’inauguration de Halle 16. «Créer des spectacles pour cette école est toujours un défi, car il faut composer avec des lieux parfois insolites et travailler avec des personnes d’âges et de niveaux très différents. Là je dois même faire avec des artistes qui arriveront au dernier moment», se marre-t-il. Le Zarti’Cirque réunit des personnes de 3 ans à plus de 60 ans. Et si une quinzaine d’élèves de l’école suivent actuellement une formation professionnelle à l’étranger, la structure s’adresse aussi aux amateurs sans aucune base. «Tout le monde peut faire du cirque, les seules limites sont celles que l’on se met», souligne Dominique Bugnon. La bienveillance, l’humilité, l’entraide et le partage sont autant de valeurs mises en avant par l’école. «Je vois le cirque comme un outil de socialisation», souligne Yves Bugnon.

Un Sainte-Crix à Paris

Le Sainte-Crix Cyril Combes est un des premiers élèves de l’école. «J’ai commencé vers l’âge de 7 ans. À l’époque, tu faisais du cirque, tu passais pour un nul. Mais j’ai tout de suite apprécié cet univers généreux qui ouvre un large champ de possibles et les valeurs qui lui sont liées. À Sainte-Croix, j’ai beaucoup appris, à travailler en groupe, à évoluer sur scène et à endosser des responsabilités. Car à 15 ans, on m’avait déjà confié des cours», relève le jeune homme de 23 ans. Spécialiste du mât chinois, il est devenu artiste de cirque professionnel après une formation à la prestigieuse Académie Fratellini à Paris. Basé dans la capitale française, il revient aussi souvent qu’il le peut à Sainte-Croix, comme de nombreux anciens de l’école. «Et on donne le goût à tout le monde de venir ici», relève William. Les deux fondateurs sourient. «On est très content et soulagé d’être arrivé au terme de ce projet. Maintenant, on a envie de faire la fête.» Ensuite, ils se reposeront. Un peu, car ils ne prennent pas plus de trois jours de vacances par année. Puis, ils se lanceront dans de nouveaux défis. «Ils ont la patate, ils ne s’arrêtent jamais», lancent Cyril et William.

Inauguration de Halle 16 Le 24 mars de 13 h 30 à minuit. Démonstrations durant toute la journée, spectacle à 18 h.

Plus d’infos sur www.lezarticirque.ch (24 heures)