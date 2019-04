Une application dédiée au commerce local rate son envol

«Si ça te démange, gratte et pique-toi au jeu du commerce local!» Le slogan de l’application GRAT’ici, sorte de Tribolo virtuel qui permet à ses utilisateurs de sélectionner trois offres commerciales par jour préalablement proposées par des commerces locaux partenaires, était affiché sur bon nombre de caisses dans les magasins du centre-ville yverdonnois.

Mais, depuis peu, les visuels violet pétant flanqués d’un QR code se font discrets. «On ne sait pas trop où cette initiative en est, nous chuchote une restauratrice. Apparemment, l’application GRAT’ici serait en pause. On n’a plus vraiment de nouvelles.»

Contacté, Laurent Bailly, directeur artistique de l’agence de communication Synergies qui a développé la plateforme lancée il y a un peu plus d’un an, confirme: «Mettre sur pied une application novatrice pour soutenir le commerce local est un défi et nous nous sommes rendu compte que sans financement important cela est difficile… L’accueil positif de tous et notre enthousiasme ne suffisent pas. Il y a une très grande inertie avant que l’application soit rentable et il est toujours difficile d’évaluer les moyens nécessaires pour la faire connaître.»

«Recherche de solutions»

Si l’application ne peut plus être téléchargée temporairement sur l’App Store, elle reste fonctionnelle. «Elle est toujours disponible sur Android et des commerçants continuent de publier des offres, mais il faudrait des ressources considérables pour pouvoir faire des campagnes de publicité, analyse le directeur artistique. Aujourd’hui, nous sommes en recherche de solutions.»

Au total, le concept – qui avait aussi gagné la Ville de Vevey – a séduit une centaine de commerçants. Par contre, du côté de la clientèle, la mayonnaise n’a pas pris. «Avec des moyens limités, il est difficile de toucher assez d’utilisateurs pour faire le buzz, poursuit Laurent Bailly. À la louche, seulement 300 personnes ont téléchargé GRAT’ici. Il en faut bien plus pour que tout le monde y trouve son compte.»

Les commerces partenaires pointent souvent du doigt le peu de clients amenés via l’application. Par contre, tous semblent apprécier le concept. «Il y a tellement de sites internet du genre que c’est très compliqué d’arriver à faire sa place, estime Patrick Schmidli, gérant du magasin de musique Sonotec. J’ai publié trois rabais et seule une personne est venue grâce à l’un d’eux. Le tout sur une période de 6-7 mois...» Pour l’Yverdonnois, le temps qu’il doit investir sur l’application n’en vaut tout simplement pas la peine: «Je travaille seul. Je dois parer au plus pressé. Si plus de gens connaissaient l’application, le jeu en vaudrait sûrement la chandelle.»

À la rue du Lac, le responsable de la bijouterie Xél’Or complète: «L’application est belle et bien faite, assure Damiano Bovino. Mais il n’y a pas eu de bonnes répercussions sur nos ventes. Il faudrait mettre des publicités sur les réseaux sociaux et assurer un meilleur suivi. L’idée était excellente mais les moyens manquent.»

Des heureux tout de même

Du côté du magasin Atmosphère Fleurs en revanche, on assure que l’application est un succès: «J’ai encore eu une cliente la semaine dernière grâce à la plateforme, se réjouit Isabelle Riond. C’est la meilleure proposition qu’on nous ait faite pour dynamiser le commerce local. Selon moi, certains commerçants devraient aussi plus s’engager. Ce sont eux les mieux placés pour faire de la pub!»

Laurent Bailly, lui, n’a pas baissé les bras. Même s’il regrette de ne pas avoir suffisamment sollicité les collectivités lors du lancement de l’application: «Si on trouve les financements qu’il nous faut, on est prêt à relancer GRAT’ici demain! On sait qu’il y a du potentiel.» Pour l’heure, le directeur artistique ne peut toutefois pas se prononcer avec certitude sur l’avenir de son projet et espère que des investisseurs se manifesteront. (24 heures)