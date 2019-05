Une façon pratique de découvrir Moudon

Exit l’ancien circuit en format 1/3 de A4, place au plan à conserver précieusement dans sa poche. Moudon Région Tourisme propose depuis quelques jours son nouveau circuit historique «Moudon dans ma poche», tiré à 1000 exemplaires et élaboré pour mettre en valeur le patrimoine de la ville. Plus léger et dans l’air du temps, le document recense toujours 28 monuments dignes d’intérêt, mais en propose 16 en highlight avec davantage de texte.

«L’idée est d’inviter les visiteurs, grands et petits, à cheminer dans la ville pour apprécier son patrimoine bâti de façon ludique», explique Nadia Atienza, directrice du tourisme. Le tout est accompagné de dessins des monuments réalisés par la graphiste Anne Caldelari.

Des dessins que le public pourra découvrir dès ce vendredi 24 mai dans le cadre d’une exposition organisée à l’entrée du collège du Fey. En parallèle, les élèves moudonnois des classes 1P à 8P présenteront leurs dessins de monuments de la ville, réalisés dans le cadre d’un concours en collaboration avec l’Office du tourisme.

«L'objectif de ce concours était d'apprendre aux élèves à mieux connaître leur ville et à s'intéresser aux particularités architecturales qui foisonnent dans les rues de Moudon», ajoute Nadia Atienza. À la clé, la classe récompensée verra son dessin être imprimé sur des cartes postales en vente à l'Office.

Quant au nouveau prospectus de visite, il s'insérera dans le cadre du programme «Moudon Autrement», qui offrira des visites inédites pour les amateurs de nature, d'histoire et de culture. Ces balades sont prévues le 22 juin (De la terre à l'artiste), le 6 juillet (Châteaux cachés), le 24 août (Ponts et routes), le 21 septembre (Justice et Prisons) et le 26 octobre (Halloween Ghost Tour). (24 Heures)