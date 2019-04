Une infirmière agressée sur le parking de l'hôpital d'Yverdon

L'auteur d'une agression dans la nuit de mardi à mercredi est en fuite après avoir frappé avec une arme une infirmière sur le parking de l'hôpital d'Yverdon. La victime s'est faite voler son sac à main.

Alors que la soignante venait de terminer son service et quittait l'hôpital, l'homme l'a abordée pour lui demander son sac. Comme elle ne réagissait pas, il a brandi son arme à feu avant de frapper sa victime à la tête avec la crosse et de lui dérober son sac.

Légèrement blessée, l'infirmière a été prise en charge par ses collègues à la réception.

L'auteur est activement recherché par la police. Il s'agit d'un homme âgé entre 18 et 30 ans. De corpulence fine, l'individu mesure entre 1,75 et 1,80 mètre et est de type africain. Le voleur était vêtu d'une veste d'hiver à capuche à fourrure, peut-être de couleur beige. Il portait un jean noir et des baskets de la même couleur. Il s'exprime en français, sans accent particulier.

Le sac est également recherché. Il est de marque Roxy avec des poignées violettes.

Les témoins éventuels de cette agression et les personnes ayant des informations peuvent contacter les enquêteurs de la police de sûreté en appelant le numéro 021 333 53 33 ou en s’adressant au poste de police le plus proche.

Une enquête est ouverte.

