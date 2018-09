Une mosaïque rarissime découverte à Avenches

«Comment on se sent quand on découvre une mosaïque? Disons qu’on s’est regardé avec mon collègue et qu’il y a eu un grand silence. Ça n’arrive qu’une fois dans une carrière.» Avenches, mardi dernier en début d’après-midi, les fouilleurs Olivier Heubi, Laurent Francey et Aurelie Schenk ont mis au jour un vestige qualifié «d’exceptionnel» par les archéologues. Dans une banale et étroite fouille préventive, qui vise à s’assurer que des canalisations modernes prévues sous la route cantonale ne fassent pas de dégâts dans l’antique capitale des Helvètes, sont apparues une, puis deux tesselles, puis une mosaïque de couleurs vives et presque intactes de 2,25 m de long. C’est déjà rare. Le sol suisse ne livrant qu’une mosaïque antique tous les 8 à 10 ans.

Marbre méditerranéen

Ce qui est rarissime voire unique, c’est la mosaïque en soi. «En 20 ans de carrière, je n’ai jamais rien vu de comparable», souligne Sophie Delbarre-Bärtschi, archéologue à Avenches et, ce qui tombe bien, spécialiste suisse des mosaïques. «L’étude est encore à mener, mais pour l’instant je ne vois rien de comparable. C’est un mélange inédit de techniques: un carré central classique (ndlr : deux oiseaux penchés sur un canthare, un vase à vin), très fin, mais entouré de décors en opus sectile (appareil découpé). On y a inséré des morceaux de marbres issus des meilleures carrières du pourtour méditerranéen. Du jamais-vu en Suisse. Normalement, les artisans se fournissaient avec des matières locales.» Les archéologues cherchent encore à expliquer cet unicum typologique. Et aussi pourquoi une mosaïque, sol déjà réservé aux riches Romains, a été rehaussée de marbres, quelque chose d’encore plus riche. «Ça nous dit quelque chose du luxe et de l’importance de la commande», souligne la spécialiste.

La datation est encore inconnue. L’œuvre pourrait être postérieure au tournant des IIe et IIIe siècles, l’âge d’or des mosaïques d’Avenches. De quoi disserter longuement sur sa signification dans ce quasi-no man’s land archéologique: jusqu’ici, ce secteur de la ville antique n’avait pas été fouillé.

Cette découverte permet de mieux cerner l’organisation et le quotidien des quartiers périphériques de la cité antique. La multitude de chantiers modernes et leurs fouilles consécutives ouvrent des fenêtres sur des entrées ouest et est de l’agglomération qui semblent loin d’être des périphéries défavorisées. «Là, cette mosaïque devait se trouver dans une pièce de réception, une maison qui donnait sur la rue, illustre Pierre Blanc, responsable des fouilles. On voit globalement que ce sont des maisons de qualité.» Situés près des axes de circulation principaux, et pour l’ouest de la ville, près des plus grands temples, ces quartiers donnent de plus en plus le visage de secteurs cossus et privilégiés.

Bourg tardif

La poursuite des fouilles dans ce secteur, où la station-service attend par exemple une nouvelle citerne souterraine cet automne, pourrait permettre également d’éclairer une page peu documentée de l’histoire d’Avenches. Durant l’Antiquité tardive, c’est en effet dans ce quartier que devait se situer le bourg de l’ancienne capitale romaine. «Un peu plus au nord se trouve le lieu-dit Saint-Étienne, où plusieurs tombes avaient été découvertes, ajoute Pierre Blanc. Au sud et à quelques mètres de la mosaïque, l’église Saint-Martin sous le cimetière actuel.» Quelques indices d’une ville des Ve et VIe siècles, période où la riche mosaïque avait déjà été oubliée sous plusieurs constructions postérieures.

Une fois lavée et consolidée, la précieuse mosaïque sera prélevée en un bloc et prendra le chemin des laboratoires d’Avenches. Les archéologues n’excluent pas de la montrer au public une fois les études abouties. (24 heures)