Une nouvelle prison sera construite à Orbe

Les prisons vaudoises sont dans la tourmente depuis plusieurs mois. Pétition d’une soixantaine de détenus, critiques d’employés anciens et actuels. Le directeur des Établissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe (EPO, dont fait partie le pénitencier hautement sécurisé de Bochuz), fait l’objet d’une enquête administrative dont les résultats sont attendus pour la fin du mois d’avril. Les députés ont écarté, au début du mois de février, l’idée d’une commission d’enquête parlementaire mais ils ont mis la pression en demandant au Conseil d’État de «créer en urgence des places de détention et des postes de travail d’agents pénitentiaires».

Lundi après-midi, Béatrice Métraux, conseillère d’État responsable des prisons, a réalisé un dessin en forme de peigne, juste à côté du pénitencier de Bochuz. Il représente la première étape d’un projet global de 410 places et au coût total de 280 millions qui s’étendra sur un site vide de 13 hectares, un lieu appelé les Grands-Marais. La base du peigne doit abriter les locaux de fonctionnement comme la cuisine. Les branches pousseront sur ce socle et trois d’entre elles accueilleront 216 détenus dans un délai fixé à 2025. Les trois autres branches seront construites par la suite afin d’abriter près de 200 autres détenus.

Combien coûtera cette nouvelle prison, quel est le plan d’engagement du personnel d’encadrement? Impossible de le savoir dans l’immédiat: ces questions feront l’objet d’une étude dont le financement sera soumis à l’approbation du Grand Conseil. Un point est certain: un tiers des places sera attribué aux détentions avant jugement, les deux autres tiers serviront aux exécutions de peine.

Le nouveau pénitencier soulagera un peu la «prison préventive» du Bois-Mermet où 170 détenus, en grande partie en attente de leur verdict, vivent dans un établissement doté à l’origine de 100 places. La surpopulation devrait être ramenée à un taux «raisonnable» de 110 à 120%.

Bois-Mermet prolongé

Béatrice Métraux le martèle, la démolition du Bois-Mermet, mal situé en ville de Lausanne et construit en 1904, est toujours à l’ordre du jour. Mais il faudra patienter jusqu’à l’horizon 2030. Vu les nombreuses inconnues, une question se pose: la présentation de la première étape des Grands-Marais est-elle une réaction précipitée à la suite des pressions politiques des derniers mois? La conseillère d’État s’en défend, même si certains députés n’y croient pas (voir ci-contre): «L’annonce de ce jour est le fruit d’une réflexion de longue date. Nous avons attendu que le climat s’apaise pour la présenter. La stratégie que nous avions dévoilée en 2014 s’est traduite par l’objectif de 410 nouvelles places, après la création de 254 places qui visait à combler un retard», explique-t-elle. Actuellement, le canton compte au total 1000 détenus pour 800 places. Les réflexions en question, souligne Sylvie Bula, cheffe du Service pénitentiaire, ont abouti à un concept qui se veut flexible: «Nous adapterons l’utilisation du bâtiment aux besoins.» Elle assure aussi que l’enveloppe répondra aux exigences sécuritaires modernes alors que les prisons vaudoises ont subi des évasions spectaculaires, ces dernières années, soutenues par le gang international des Pink Panthers.

Formation et réinsertion

Sylvie Bula affirme aussi que l’intérieur de la nouvelle prison sera aménagé pour permettre aux détenus de se former et de construire un projet de réinsertion à leur sortie. La situation actuelle dans ce domaine avait également provoqué des critiques. «Nous devons relever plusieurs défis», explique Sylvie Bula: «Une partie des détenus partent à l’étranger une fois leur peine purgée. Nous devons repenser la formation pour les aider à se réinsérer dans leur pays. D’autres ont un haut potentiel de formation et nous devons les déceler. Mais le niveau scolaire est souvent bas et il s’agit d’organiser une formation de base.» La fréquence importante de peines de courte durée, due notamment aux dealers, présente une autre difficulté: «Nous avons peu de temps pour travailler avec les détenus avant leur liberté conditionnelle», affirme Sylvie Bula. Les réflexions portent aussi sur l’accueil des détenus présentant des troubles psychiques moins importants que les cas les plus lourds traités par Curabilis, à Genève. Le projet en réflexion ne signifie toutefois pas un retour de la «prison psychiatrique», évoquée en mars 2011: «Ce projet a été abandonné», rappelle Sylvie Bula. Un plan de transformation de la prison de la Tuilière, à Lonay, en vue d’une prise en charge renforcée des cas psychiatriques, est toujours à l’étude. Une autre catégorie de détenus doit être prise en compte: les seniors, de plus en plus nombreux. (24 heures)