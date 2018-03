Une nouvelle tour d’observation domine le marais

Quoi de mieux que de prendre un peu de hauteur pour admirer les beautés de la nature? L’association Pro Natura l’a bien compris. En 2015, pour les 30 ans de son centre nature de Champ-Pittet, elle s’est lancé un défi de taille et de poids: remplacer le vieil observatoire dressé en 1982 dans le marais qui borde le lac de Neuchâtel, sous les fenêtres du château.

«L’ancienne construction était vraiment devenue très vieille et ne répondait plus aux normes de sécurité, malgré les mesures prises pour parer à d’éventuels accidents», explique le directeur du centre, Thierry Pellet. Un concours d’architecture a récompensé le projet proposé par l’atelier yverdonnois Mollard-Domenjoz SA.

L’édifice choisi se caractérise notamment par sa forme moderne et asymétrique, qui s’élève au-dessus des roseaux de la Grande Cariçaie. Entre autres atouts, la tour est intégralement faite de bois suisse (18 tonnes, principalement d’épicéa et de sapin blanc), y compris son escalier de chêne. «Celui de l’ancienne tour était en métal et à l’extérieur. La montée était donc bruyante et engendrait des nuisances pour l’observation de la faune», reprend le directeur. En outre, la tour qui a été inaugurée mercredi matin s’échelonne sur trois niveaux, offrant chacun une vue différente sur le marais et ses étangs: un «hide» prisé des photographes animaliers au rez et des ouvertures plus larges au 1er et au 2e étage.

Les visiteurs devront toutefois patienter encore quelques jours avant de pouvoir découvrir le nouvel outil d’éducation à l’environnement du Centre Pro Natura. Ce dernier ouvrira bien ses portes samedi sur les œuvres faites de poésie au quotidien proposées par l’artiste et naturaliste Vincent Delfosse ou l’exposition thématique sur les corridors à faune. La tour, elle, ne sera accessible qu’à partir du 30 mars. Des travaux de finition doivent encore être apportés à ce bâtiment, dont le coût de 269 000 francs a largement été financé par une campagne de collecte de fonds. (24 heures)