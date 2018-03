Une nouvelle vie s’organise à l’Hôtel de Ville

Contrôle des habitants et accueil communal au rez-de-chaussée, à côté d’un restaurant dont l’ouverture est attendue dans quelques semaines. Au premier, tous les services administratifs communaux, ainsi que les bureaux de la Municipalité et, au second, l’agence cantonale d’assurances sociales. Avec, en prime, un caveau entièrement revu au sous-sol et une nouvelle salle pour le Conseil communal sous les combles. L’Hôtel de Ville d’Avenches reprend vie ces jours après deux ans de travaux.

Alors que tous les cartons ne sont pas encore ouverts après deux journées consacrées au déménagement, l’Administration communale accueillait les visiteurs dans ses nouveaux locaux pour la première fois le jeudi 8 mars. L’occasion d’une première visite dans un édifice encore en chantier, dans les pas de la syndique Roxanne Meyer Keller et du secrétaire Éloi Fellay. «C’est un plaisir de retrouver ce bâtiment. Nous nous étions bien acclimatés à nos locaux provisoires, mais il faut reconnaître que la période que nous venons de traverser était un peu compliquée», glisse la députée socialiste.

Depuis avril 2016, la Municipalité siégeait dans la Grange Gaberell, un local propriété de la paroisse protestante, pendant que les services administratifs étaient réunis dans des containers et à l’étage du bâtiment de La Poste. Mais, avant la phase de travaux proprement dite, le réaménagement de l’Hôtel de Ville s’était apparenté à un long serpent de mer, lancé courant 2010. Avec, en toile de fond, le maintien ou non d’un restaurant dans ces murs, le tenancier ayant fait faillite en 2011.

Contre l’avis de la Municipalité d’alors, le Conseil communal avait choisi une variante maintenant un espace de restauration, ouvert à cet endroit pour la première fois en 1833. Le réaménagement de l’édifice, dont la première pierre avait été posée en 1753, sous l’égide de l’architecte de la Ville de Berne, a aussi fait l’objet de plusieurs tractations avec le Service immeubles, patrimoine et logistique (Sipal) du canton de Vaud. L’ascenseur à l’arrière du bâtiment ne monte ainsi que jusqu’au premier étage. Plus haut, il aurait dénaturé le patrimoine bâti. «Sur un crédit accordé de 7 millions de francs, un léger dépassement d’un peu plus de 100'000 francs devrait être comptabilisé au final», confirme Roxanne Meyer Keller, qui avait annoncé ces chiffres lors du dernier Conseil communal.

Mais, à la clé, les citoyens avenchois bénéficieront d’horaires d’ouverture des services plus étendus que par le passé, soit 27 heures par semaine. Le caveau d’une centaine de places et la salle 1753 sise sous les combles pourront également être loués. «Pour l’instant, tout n’est pas encore aménagé, mais on a déjà des contacts pour organiser des concerts ou des expositions dans le caveau», glisse le secrétaire Éloi Fellay. Quant à l’étage, la Municipalité songe à l’utiliser pour des séminaires. Une demande auprès de l’état civil cantonal a aussi été déposée pour y organiser de nouvelles cérémonies de mariage. (24 heures)