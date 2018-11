Une place de jeu «tranquille» théâtre d’un règlement de comptes

Des voisins du parc des 4-Marronniers ne gardent le souvenir que de pétards, «comme au 1er Août». En réalité, c’étaient des coups de feu. Samedi peu après 22 h 30, deux passants découvraient un jeune homme de 21 ans blessé par une balle. Il s’agit d’un Suisse domicilié à Yverdon-les-Bains. Un hélicoptère de la Rega l’a emmené au CHUV, à Lausanne, où il est décédé durant la nuit. «Ça ressemble à un règlement de comptes dans le milieu de la drogue», résume un porte-parole de la police cantonale. En effet, les premiers témoignages montrent qu’un ou des groupes sont impliqués dans le drame.

«Plusieurs personnes ont été vues quitter précipitamment les lieux, ainsi qu’un véhicule», communique la police cantonale. C’est bien dans la zone de jeux que les enquêteurs ont délimité le cercle d’investigations par une banderole et des cônes. Plus exactement autour de ce qu’on appelle communément un tape-cul, une balançoire pour deux enfants.

Dimanche, les spécialistes de la Sûreté ont ratissé les lieux avec l’aide de chiens et, selon un témoin, d’un drone. Les habitants du quartier se disent surpris. L’endroit n’est pas connu pour être particulièrement le terrain de jeu des dealers, contrairement à la gare et ses environs. «La journée, la fréquentation est plutôt familiale, déclare un voisin. On voit des enfants jouer, il y a une école en face. C’est un parc tranquille.» Autre ambiance le soir, toutefois. Le coin est fréquenté par des jeunes qui y viennent, surtout en été, en groupe pour faire la fête. Ils y consomment du cannabis.

D’autres drogues?

D’autres drogues, comme de la coke? Personne ne peut l’exclure mais l’endroit ne provoque en général pas l’inquiétude des habitants du quartier ou de ceux qui y travaillent le soir. «Je passe régulièrement par là en soirée. J’entends des jeunes qui rient entre eux. Mais ce n’est pas un endroit où l’on voit des dealers, comme près de la gare», relève une employée d’un établissement public du quartier, qui y œuvre depuis dix-huit ans. Pour le syndic, Jean-Daniel Carrard, «c’est un endroit tout à fait normal, basique et classique». En l’absence d’informations précises de la police, il ne souhaite pas faire davantage de commentaires. Mais, comme le relève une enquête parue en juillet 2018 sur la structure du marché de la drogue dans le canton de Vaud, on sait que le commerce de la cocaïne, après Lausanne et sa banlieue, s’est développé dans les agglomérations d’Yverdon, de Vevey-Montreux, de Nyon ou de Bex. (24 heures)