Une porte d’entrée, comme le symbole d’une école nouvelle

«C’est comme pour une église, on a besoin de savoir par où on rentre.» Conseiller d’État chargé des Finances, Pascal Broulis use de la métaphore pour décrire le nouveau – et premier – portique d’entrée de la Haute École d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Visuellement, il préfigure les importants travaux conduits depuis six ans sur le site de Cheseaux, inaugurés vendredi.

Monumental, le mur gris frappé des quatre lettres bleues qui forment l’acronyme de l’école est l’arbre qui cache la forêt. Derrière lui, dans l’enceinte même du campus, ce sont des travaux estimés à 33 millions de francs qui ont été réalisés, permettant à la plus grande des Hautes Écoles spécialisées de Suisse occidentale (HES-SO) de disposer d’infrastructures dignes de son statut.

«L’école se présente dans un nouvel écrin qui mettra encore davantage de lumière sur ses activités et lui permettra de rayonner comme elle le mérite», souligne Cesla Amarelle, ministre chargée de la Formation. Dans le fond, c’est bien un coup de jeune qui a été donné à cette infrastructure inaugurée en 1976, qui accueille quelque 1800 étudiants, répartis sur ses deux sites.

Au départ, le projet était tout autre. Mais les 40 millions votés par le Parlement avaient doublé après que le dossier avait passé entre les mains des architectes. «Ce n’était pas acceptable pour le contribuable. Nous l’avons donc poubellisé pour repartir d’une feuille blanche. C’est ce qui a conduit à la fusion des deux pôles de l’école, à la location d’espaces disponibles en ville d’Yverdon. La HEIG-VD était née. Les travaux dont on fête aujourd’hui la fin en sont la suite», reprend Pascal Broulis.

Il s’agissait de faire évoluer une infrastructure quadragénaire sans dénaturer ce qui fait ce bâtiment typique des années 70, classé en note 2 à l’Inventaire. Située derrière le portique d’entrée, l’aula dispose de parois, de sols et de chaises refaits à neuf. Le mobilier de la cafétéria a été changé, conçu spécialement pour cette école afin de lui donner une identité propre. Le hall d’entrée a été fortement repensé avec un espace qui peut accueillir des expositions ponctuelles. Juste à côté, un showroom permet à la fois d’exposer des projets de recherche et de fournir une nouvelle zone d’étude. En outre, au dernier étage, une salle de conférences a été créée, qui offre une vue exceptionnelle.

Plus-value

À noter encore que les installations audiovisuelles de l’entrée, de l’aula et des classes ont été modernisées. «Tout cela apporte une plus-value substantielle au campus: la qualité de vie de ceux qui le fréquentent s’en trouve améliorée d’autant», souligne la directrice, Catherine Hirsch.

Enfin, l’école disposant d’un département «Énergie et technique environnementale», difficile d’y parler rénovation sans passer par un assainissement énergétique. D’autant que les installations au mazout, très gourmandes, et l’enveloppe du bâtiment ne répondaient plus aux normes actuelles d’isolation. La partie vitrée des façades a été revue et les installations de chauffage changées. Le recours au gaz devrait permettre une réduction de la consommation d’énergie de l’ordre de 40% pour l’électricité, près de 60% pour le chauffage et jusqu’à 80% pour l’eau chaude sanitaire. (24 heures)