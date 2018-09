Une société milanaise atterrira à l’aéropôle de Payerne en mars

Le siège de Swiss Aeropole SA est au sec. C’est ce qu’ont pu constater les nombreux invités issus des mondes politique, économique et administratif de la société broyarde. Clé de voûte du futur parc technologique de la Broye, situé le long de la piste de l’aéroport civil de Payerne, cet immense bâtiment aéroportuaire devrait être mis en service le 15 mars prochain, selon ce qu’a annoncé mercredi en fin de journée Urs Ryf, président du conseil d’administration.

La deuxième bonne nouvelle du jour est venue de la bouche du directeur Massimo Fiorin: «Une entreprise italienne vient de constituer sa filiale suisse, qui sera basée ici», a-t-il souligné. À la fin de l’hiver, Fimutens rejoindra en effet sur le site de l’aéropôle les trois sociétés qui y sont déjà installées, à savoir le Groupe E, SolarStratos et Boschung qui a inauguré au début du mois son centre technologique. Sans oublier évidemment Speedwings, la société du promoteur fribourgeois Damien Piller, à l’origine du projet d’aéropôle et dont les activités et les avions se trouveront dans cet immense bâtiment (177 m de long, 44 m de large, 13 m de haut) pour lequel il a investi 25 millions.

Active dans la commercialisation de fixations mécaniques pour l’aéronautique, Fimutens se posera pour la première fois à l’étranger. «Ce qu’on fait, c’est de la quincaillerie pour avions et satellites, sourit Marzio Cardinale, responsable technico-commercial de la firme milanaise. Quand Urs Ryf nous a parlé de ce projet, nous avons saisi l’occasion de nous installer à l’étranger. On a senti que cette région avait du potentiel et que l’on pouvait y partir de zéro. Ce qui correspond parfaitement à notre esprit créateur et innovateur.» (24 heures)