Une taxe locale facturée aussi aux ex-Yverdonnois

Mauvaise surprise pour les Yverdonnois qui ont trouvé dans leur boîte aux lettres un courrier du Service des travaux et de l’environnement (STE). À l’intérieur, non pas des vœux de bonne année, mais une douloureuse se montant à 91fr.55. Le motif? La taxe forfaitaire de base sur les déchets que le Conseil communal a approuvée lors de sa séance du 6 décembre.

Sur les réseaux sociaux, certains s’agacent de ne l’apprendre que via la notice d’information jointe à l’envoi. «Je ne suis pas vraiment d’accord: plusieurs articles de journaux en ont parlé», répond Sandro Rosselet, directeur du STE. Le feuillet rappelle que cette nouvelle taxe découle d’une mise en conformité avec la législation cantonale et fédérale, laquelle impose aux communes de couvrir 100% des coûts liés à la gestion des déchets par le biais de taxes. Il précise qu’elle est encaissée indépendamment de la quantité de déchet générée, en complément de la taxe au sac en vigueur depuis 2011. Source d’incompréhension sur le groupe Facebook «T’es d’Yverdon et région si…» le fait que les factures aient été adressées à toutes les personnes âgées de plus de 25 ans dans un même ménage, la Municipalité ayant consenti un geste pour les familles avec des étudiants ou apprentis majeurs à charge. «Toutes les personnes en ont reçu une de manière individuelle, c’est une question de protection des données», explique Antoine Sauser, adjoint du directeur.

Mais la taxe ne se limite pas aux frontières administratives de la commune. Elle touche aussi tous ceux qui ont été domiciliés dans la cité thermale à un moment donné en 2018. Qu’ils y soient encore ou qu’ils n’y séjournent plus. Et le montant réclamé est le même, puisqu’il ne tient pas compte de la date du déménagement des ex-Yverdonnois. Qu’ils aient quitté la commune au 15 janvier ou au 30 décembre, le prix est inchangé: 91fr.55. Seule exception: les personnes qui se sont installées à Yverdon à compter du 1er juillet ne doivent s'acquitter que d'une taxe réduite de moitié.

Alors que le STE a déjà reçu bon nombre de téléphones de réclamations, son directeur rappelle que tous ceux qui jugent la pratique incorrecte par rapport à leur situation peuvent s’opposer dans les trente jours auprès de la commission communale de recours. (24 heures)