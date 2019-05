De Grolley, à Cudrefin dans un sens, ou de Faoug, à Gletterens dans l’autre, plus de 25 000 habitants d’une dizaine de communes valdo-fribourgeoises devraient prochainement traiter leurs eaux usées dans une seule station d’épuration régionale. «La mise en service est imaginée à l’horizon 2027 ou 2028», a présenté Michel Verdon, municipal de Vully-les-Lacs, devant le Conseil communal, mardi.

Après les projets de Lucens et de Payerne, une troisième step régionale se dessine donc dans la Basse-Broye, autour d’Avenches et de Domdidier. Le comité de pilotage du dossier, dont l’élu vaudois a pris la présidence, a été formé le 12 mars. Son rôle sera notamment d’avancer l’étude, en vue de la constitution d’une association intercommunale et intercantonale pour la fin 2020.

Actuellement, neuf steps sont en fonction dans la région concernée. La nouvelle infrastructure devra notamment pouvoir traiter les micropolluants. «Cinq sites ont été étudiés pour l’implanter et les prévisions d’investissement varient de 60 à 63 millions de francs, suivant les options», a conclu Michel Verdon. (24 heures)