Une vague de solidarité leur sort la tête de l’eau

«Vous permettez qu’on sorte dans la cour? J’ai besoin de prendre l’air un instant, confie Nadia Toumi, jeune maman de deux petits garçons qui pataugent insoucieusement – avec leurs bottes de pluie lumineuses – dans l’eau boueuse accumulée au rez-de-chaussée de leur immeuble. Voir ma cave et mes objets personnels dans cet état me chamboule.»

L’émotion était palpable vendredi matin devant ce bâtiment de la rue de la Villette, à Yverdon, le plus sévèrement touché par les intempéries de la veille. En effet, en fin d’après-midi, des nombreuses inondations étaient signalées dans tout le Nord vaudois. Par endroits, il a même plu 60 litres d’eau au mètre carré en un peu plus d’une heure. Au total, le Service de défense incendie et secours (SDIS) Nord vaudois a été alarmé 157 fois.

«Voir ma cave et mes objets personnels dans cet état me chamboule»

À la rue de la Villette, les dégâts causés par les fortes précipitations ont été particulièrement rudes. Toutes les caves, la chaufferie et les garages d’un même immeuble ont été envahis par la boue et l’eau. En conséquence, les locataires n’ont plus eu d’eau chaude et d’électricité entre jeudi en début de soirée et vendredi à midi. «Tout le monde a été adorable avec nous, dit en souriant Nadia Toumi. Les pompiers, la gérance et la Ville nous ont réconfortés et soutenus dans ce moment compliqué. Merci à eux.»

Familles relogées à l’hôtel

Les riverains des malheureux ne sont pas restés, eux non plus, sans rien faire. «Alors que les services communaux organisaient une collecte des aliments congelés chez les personnes sinistrées pour essayer de les conserver, des voisins sont venus nous aider à tout vider dans nos congélateurs, poursuit Nadia Toumi. Ensuite, la Ville a proposé de nous reloger dans un hôtel pour la nuit. J’ai accepté, tout comme une autre famille.» La jeune maman tient aussi à remercier Valérie Jaggi, municipale en charge de la Défense incendie, de la Mobilité et de la Police, qui s’est rendue sur place lors de l’intervention des pompiers: «Elle a tout de suite communiqué avec les habitants et son sourire nous a fait du bien, surtout à plus de 23 h.»

Propriétaire venu de Bâle

De son côté, le gérant de l’immeuble s’est aussi déplacé dès qu’il a été informé de la situation. «On a vraiment pris les choses à cœur pour essayer de soulager les gens, assure Jérémy Pythoud, employé par l’agence immobilière Cogestim. Notre priorité, c’est la sécurité des locataires. C’est le cas aussi du propriétaire du bâtiment qui est venu depuis Bâle pour les rencontrer.»

Ce dernier, dans un français presque parfait, commence par compatir à la peine des habitants, dont certains ont perdu photos de famille, certificats scolaires ou documents administratifs en quelques minutes. Mais rapidement, l’ambiance se fait plus joyeuse. Des rires se font même entendre. «Il y a toujours pire comme situation, relativise Nadia Toumi. Et puis dans notre cas, heureusement, tout le monde va bien.» (24 heures)