Une voiture contre un mur, un blessé grave

Un conducteur de 27 ans a eu un grave accident de la circulation dimanche matin vers 7h00 à Payerne. Le jeune homme, qui habite la région, a dû être héliporté par la REGA à l'hôpital de l'Ile à Berne et sa vie est en danger, indique la police cantonale vaudoise dans un communiqué.

Dimanche, vers 07h00, un accident grave de la circulation s’est déroulé en ville de Payerne où un automobiliste a terminé sa course contre un mur. Grièvement blessé et vie en danger, le conducteur, seul en cause, a été héliporté à Berne. https://t.co/KYGzjuF8qk