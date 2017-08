Une voiture pour «renifler» les fuites de gaz à Yverdon

Dans le flux de circulation roulant mercredi après-midi en direction de Grandson, la voiture blanche passerait presque inaperçue. A quelques détails près: un gyrophare avec l’inscription «gaz détection» clignote sur son toit et huit petits tuyaux à peine visibles sont fixés au pare-chocs avant.

Propriété de la société fribourgeoise Correltech, le véhicule procède comme chaque année au contrôle des 166 km du réseau de gaz de la ville d’Yverdon-les-Bains et des communes alentours. Dans le jargon, il est question de «prélocaliser» les fuites de gaz durant plusieurs jours, avant que des vérifications plus pointues ne soient effectuées.

Au volant, Mathieu Abbet ne quitte pas le compteur du regard. Pour que les analyses se déroulent parfaitement, la vitesse ne doit en effet pas excéder 15 km/h. Sur la banquette arrière, attablé derrière une imposante boîte, Julien Mottola suit l’avancée de l’auto grâce à un logiciel qui affiche le tracé de conduites de gaz et la localisation du véhicule, ainsi que des courbes qui reproduisent instantanément le taux de gaz dans l’air.

Un travail de fourmi

«Cela fait cinq ans que l’on s’est équipé d’un système de contrôle par laser, très précis et fiable, décrit Frédéric Basse, cofondateur et directeur de Correltech. L’air ambiant est aspiré par le biais des buses à l’avant de la voiture, puis passe dans une chambre de mesure installée sur la place du passager.»

La détection des fuites ne peut toutefois pas se faire par temps de pluie ou venteux, conditions dans lesquelles la captation du gaz n’est pas optimale. Les tournées de la voiture de Correltech se limitent donc à la période de mars à octobre.

Des risques existent

La technologie se charge de tout le travail. Ou presque. A la vitesse du pas, le véhicule poursuit son petit bonhomme de chemin sur la route de Lausanne, à moitié sur le trottoir. A la hauteur du numéro 37, une alarme retentit dans l’habitacle. «On a une fuite», souffle Julien Mottola, en s’extirpant de son siège. Après avoir fait quelques trous dans le bitume au moyen d’une perceuse, le chercheur de fuites est aussitôt rejoint par son acolyte, équipé d’un instrument de mesure portable avec un tuyau qui s’insère dans le sol. Les résultats ne se font pas attendre: il y a bien des traces de gaz.

«Dès qu’il y a une concentration de méthane supérieure à 0,5 partie par millions dans l’air, le système embarqué nous le signale. Un pointage est effectué toutes les cinq secondes», détaille Frédéric Basse. Après avoir effectué un marquage sur le sol, pris une photo et rempli un rapport qui sera remis au Service des énergies d’Yverdon, la voiture reprend sa route et sa recherche.

La suite du travail échoit aux techniciens de la ville. Après avoir localisé précisément la fuite, grâce à un système portatif similaire à celui de la voiture, ceux-ci devront s’atteler à la résorber.

Eviter les accidents

En 2016, 22 fuites ont ainsi pu être repérées par la voiture «renifleuse», dont le déploiement coûte entre 1800 et 2000 francs par jour. Les fuites sont le plus souvent causées par la corrosion des conduites ou un mouvement de terrain. Les réparations nécessitent parfois une grande patience.

«Localiser la fuite est un travail de longue haleine, car le gaz peut suivre des câbles électriques et ainsi, par exemple, s’infiltrer dans des maisons», observe Dominique Pin, chef de projet au sein du Service des énergies. Raison pour laquelle les branchements entre les vannes de distribution du combustible et les bâtiments font aussi l’objet de contrôles minutieux tous les deux ans. Le but est bien évidemment d’éviter des accidents, comme ce fut le cas en octobre 2011 lorsqu’une explosion causée par le gaz a coûté la vie à deux personnes dans un appartement yverdonnois. (24 heures)