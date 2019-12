Une yourte pour réchauffer l'hiver sans bistrot

Avec son poêle à pellets central, son coin canapé, ses tables pour accueillir une bonne quarantaine de convives et ses décorations venues tout droit de Mongolie, la yourte des Amis de la K’hutte s’apprête à réchauffer l’hiver des habitants de Dompierre et de Russy, dans la Broye fribourgeoise. En tout, plus d’une centaine de membres ont rejoint l’association créée cet automne. Avec pour objectif de maintenir une vie sociale dans ces deux villages, dont la population s’approche des 1400 âmes et qui sont désormais intégrés à la commune fusionnée de Belmont-Broye.

«Le dernier bistrot du village, où on passait volontiers boire l’apéro en fin de semaine, a fermé ses portes ce printemps. L’hiver étant la période de l’année la moins fournie en animations par les sociétés locales, on s’est dit, avec quelques amis, qu’il faudrait pouvoir créer un lieu de rencontre», explique Valentin Barbey, président de l’association. Ni une ni deux, il réunit quatre volontaires pour rejoindre le comité et toute une amicale est constituée. Une démarche conviviale soutenue par la Commune, à l’ère des réseaux sociaux.

Ouverture ce vendredi

«Créer un endroit chaleureux prend tout son sens. Ainsi, nous avons tenté de simplifier les démarches administratives au maximum pour que tout soit prêt pour le week-end de la Saint-Nicolas», commente Pascal Joye, conseiller communal et dernier syndic de Dompierre. L’endroit ouvre ses portes officiellement ce vendredi, à 17h.

L’idée d’une yourte ayant été émise, l’équipe trouve de quoi en louer une. Il faudra plusieurs samedis de travail aux bénévoles pour la monter puis l’aménager, à proximité du stand de tir, soit dans un endroit isolé, tout en restant proche des deux villages. Des synergies sont trouvées avec la société de tir pour utiliser les sanitaires et stocker du matériel.

Selon les idées des tenanciers bénévoles, une petite restauration pourra même être proposée dans la K’hutte, qui ouvrira ses portes du jeudi au samedi en fin de journée, ainsi que le dimanche matin. Raclette, fondue, rosbif ou friture du lac sont ainsi déjà au programme, de même que des tournois de jass ou des rencontres de retraités. Et ce dimanche, le Saint-Nicolas, saint patron des Fribourgeois, sera de la partie. «Pour l’instant, les bénévoles jouent bien le jeu et le calendrier des présences est déjà plein jusqu’à la fin de décembre. Si ça marche, on espère pouvoir rembourser les frais engagés et si possible relancer la machine les années prochaines», conclut le président.