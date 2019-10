Unia demande de meilleurs salaires au second œuvre

Comme un symbole, une bonne vingtaine de travailleurs du second œuvre (menuiserie, plâtrerie, peinture, vitrerie…) ont déposé casques et outils au sol, vendredi matin sur l’imposant chantier du quartier de la Prillaz, à Estavayer-le-Lac (FR), où de nombreux logements sortent de terre. Organisée en divers endroits de Suisse romande, la démarche du syndicat Unia avait pour but de revendiquer une hausse des salaires de 100 francs, dans le cadre des discussions sur le renouvellement de la CCT du secteur.

«Alors que la productivité du travail est en hausse de 7,5% entre 2013 et 2017, ces efforts n’ont pas été récompensés. Ils ont même été confisqués par les patrons. Ainsi, selon un sondage que nous avons réalisé auprès de 1650 travailleurs, le constat est d’avoir moins d’argent pour vivre à la fin du mois», a rappelé le secrétaire régional d’Unia, Armand Jaquier. Un appel à la solidarité des employés a été lancé, alors que d’autres branches de la construction bénéficieront de meilleures conditions dès 2020.

Mercredi dernier, les associations patronales ont catégoriquement refusé les prétentions du syndicat de revaloriser les salaires. Pourtant, «tous les indicateurs économiques de la branche sont au vert et il y a une pénurie de main-d’œuvre», signale Unia par communiqué. Un second round de négociations est prévu le 13 novembre. D’ici là, Unia ne manquera pas de poursuivre sa mobilisation.