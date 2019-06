[VIDEO] Il brode point par point les drapeaux de la Fête

«Quand j’ai vu défiler le drapeau des Cent-Suisses, lors de la cérémonie de Proclamation de la Fête des Vignerons, début mai, j’étais quand même fier de me dire qu’on a pu mettre notre patte dans l’organisation d’un événement qui fait partie du patrimoine vaudois et n’a lieu qu’une fois par génération.» Patron du magasin de mercerie et de vente de machines à coudre Lindispensable à Payerne, Luc Perrin n’est pas encore descendu de son nuage. Depuis début mars, ce micromécanicien de formation s’affaire à la broderie de trois drapeaux qui défileront souvent lors de la prochaine Fête des Vignerons de Vevey.

Pour l’édition 2019 du rendez-vous, la Confrérie a commandé la réalisation de trois nouvelles bannières à la restauratrice textile et couturière renommée Sabine Sille. Il s’agit de créer le nouvel étendard de la Confrérie, remis à neuf lors de chaque édition de la Fête, mais aussi un autre pour les vignerons-tâcherons et un dernier pour le groupe des Cent-Suisses, qui fête le bicentenaire de sa fondation en 2019. «Sabine nous a confié tous les travaux qu’elle ne pouvait pas réaliser et notamment les pièces à broder», sourit le patron.

Un travail minutieux qui demande de l'adresse et de l'inventivité

Il s’agit là d’un véritable travail de bénédictin. De quoi rompre la routine du magasin, faite de cours de couture ou broderie de logos de sociétés. «Deux des drapeaux d’une largeur de 1,50 m sont couverts de feuilles de vigne, toutes de taille différente. Comme la surface de broderie maximale de la machine est de 360 millimètres par 200, il faut bien réfléchir pour utiliser les bonnes fonctions du programme pour obtenir un rendu optimal», ajoute le spécialiste. La démarche peut demander jusqu’à quatre heures de travail pour une petite surface sur cette petite bécane bourrée de technologie.

«Je suis dessus depuis début mars et on n’a pas encore terminé la couronne centrale du dernier drapeau», commente Oranne Jackson, couturière en charge de la surveillance de la machine de broderie. Il s’agit de celui des vignerons-tâcherons. Sans compter le travail de Sabine Sille, la confection de la bannière des Cent-Suisses a ainsi pris plus de quarante heures à Payerne. Notamment pour trouver la bonne taille des motifs. «Le travail de broderie entraîne une petite contraction du tissu, donc il faut trouver à quel pourcentage l’agrandir pour revenir ensuite à la taille initialement choisie», détaille Luc Perrin. Chaque veine de la feuille aura ainsi son propre coloris.

Jouer avec les ombres

Il en ira de même avec la couronne en grappes de raisin du drapeau des vignerons-tâcherons, pour laquelle l’objectif de l’artisan est de produire un effet en trois dimensions sur une bannière plate. Pour cela, il s’agira de jouer avec les ombres et donc les couleurs pour trouver la solution parfaite.

À la clé, la Confrérie pourra parader tout l’été, puis lors de chaque réunion officielle jusqu’à la prochaine édition de la Fête. «Notre huissier le porte notamment lors des assemblées générales. Celui des Cent-Suisses est aussi souvent de sortie lors d’invitations du corps. Seul celui des vignerons-tâcherons devrait ensuite rester dans nos locaux, mais nous avons souhaité le renouveler, car l’ancien était de dimension modeste», explique François Margot, abbé-président de la Confrérie des Vignerons. La fête au budget de 100 millions de francs a d’ailleurs profité doublement du savoir-faire du commerçant payernois. Depuis l’automne dernier, l’atelier de reprise des costumes est équipé d’une bonne dizaine de machines à coudre et de surjeteuses installées par Luc Perrin. Une touche broyarde dans une manifestation d’ampleur nationale. (24 heures)