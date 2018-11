[VIDÉO] Ils ont inventé l’école dans un wagon CFF

On connaissait déjà l’école à la maison ou encore en forêt. À Salavaux, on a désormais inventé l’école dans le train! Profitant d’une offre des CFF pour voyager en Suisse à un tarif avantageux, 37 élèves de deux classes de 3P et 4P, dont la thématique d’étude est la Suisse, ont embarqué mardi matin à Avenches, dans le sillage de leurs trois enseignantes. À la clé, ils ont pu apprécier en vrai un sommet emblématique du pays: le Cervin, à Zermatt, dont ils voient presque tous les jours une reproduction sur leur boîte de crayons.

«Notre première idée était d’aller visiter le Palais fédéral, à Berne, mais nous rencontrions des soucis d’organisation quand nous avons reçu cette offre des CFF. Nous avons alors poussé le défi plus loin et monté toute une opération d’enseignement dans le train, afin d’obtenir l’accord et le soutien de la direction pour cette opération», explique Valérie Nicod, enseignante de la classe de 3P. Un dossier proposant de nombreuses missions aux petites têtes blondes a été préparé par sa collègue Fanny Carrard, responsable de la classe de 4P avec Claudine Gentizon.

Le «Cantique» d’Henri Dès

Mais l’heure n’est pas encore venue de sortir stylos, crayons et sous-main pour commencer les cours. En cette froide matinée d’automne dont l’horizon est blanchi des premiers flocons de l’hiver, la mission est claire. «Les deux premiers trajets de train sont assez courts, donc on peut ôter bonnets et gants, mais on laisse les vestes», expliquent les maîtresses, encadrées pour la journée par quatre accompagnants. La matinée peut toutefois commencer en chanson, en interprétant la version d’Henri Dès de l’hymne national. Puis sous forme de jeu, en se mettant dans la peau d’un des 26 cantons du pays, à faire deviner à ses copains. Couleur du drapeau ou animal représenté dessus, tout y passe.

La destination de la journée étant restée une surprise pour les enfants, comme pour leurs parents, Claudine et Fanny questionnent les écoliers sur leurs pronostics. Les localités de Morat et Neuchâtel sont évoquées, avant que Mickaël, qui sait déjà lire, propose un «Bern» prononcé à l’anglaise, comme l’indique le panneau du train. La surprise durera finalement jusqu’aux collines verdoyantes et ensoleillées de l’Oberland bernois, où les sept adultes tiennent dans leur main les sept lettres formant le nom Zermatt. Parmi les élèves, on propose de commencer par le M, suivi du R, quand Illian trouve enfin la bonne combinaison.

Récré avalée et affaires d’hiver pendues au crochet du wagon spécialement réservé pour la classe, les choses sérieuses peuvent débuter. Avec pour première mission de décoder un message secret à l’aide de l’alphabet. Mais rapidement, chacun va plus loin et parcourt le dossier d’une vingtaine de pages. «Il permet de travailler l’expression orale et écrite, mais aussi la géographie avec les cartes de la Suisse, les maths avec des choses à compter ou encore le dessin», détaille Claudine Gentizon. «Sachant qu’on a encore prévu de la musique, des bricolages ou de l’histoire durant la journée, ce dossier va encore nous occuper jusqu’à la fin de l’année», ajoute Fanny Carrard. Les enseignantes ont même pensé à la gymnastique avec un déplacement au travers de Zermatt, histoire de faire bouger les enfants.

«Tu as aimé le Cenovis?»

Mais avant de pouvoir pique-niquer au pied du Cervin, il faut encore changer de train à Viège et monter dans un modèle à crémaillère. «J’ai un peu peur qu’il se décroche», glisse la timide Oriana, dans la colonne par deux. Il n’en sera rien, et pour pimenter la montée, une dégustation de produits typiques du pays est au programme avec pour but de les reconnaître. Après le Parfait, place au Cenovis. «Octave, tu as aimé le Cenovis?» questionne Illian. «Oui, trop bon.» «Beurk, moi j’ai pas fini.»

Malgré la présence persistante d’un nuage autour de la mythique montagne, la course d’école avant l’heure permettra à chacun d’être immortalisé devant. Mais déjà, il faut songer au retour, lors duquel les enfants doivent préparer une carte postale à dessiner pour leurs parents, entre autres activités scolaires. Plusieurs entreprises ayant soutenu la démarche des maîtresses, les enfants auront encore le plaisir de faire découvrir leur destination du jour à leurs parents à l’aide d’un chocolat Toblerone. Mais alors que la nuit est tombée depuis longtemps, il s’agit de regagner rapidement les maisons. Car demain, l’école, c’est en classe. (24 heures)