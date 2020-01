Vague d'émotion après les aveux de l'ami de Sara

Des ruelles de Baulmes aux rives d’Yverdon, devenues lugubres, en passant par les salles de classe de Sainte-Croix, soudain silencieuses, le Nord vaudois est sous le choc.

Ce mardi, la nouvelle s’est peu à peu répandue jusqu’à ce que tombe la confirmation de la police. Oui, le corps découvert près du lac dans un secteur protégé au nord d’Yverdon lundi matin est bel et bien celui de la jeune Sara M. Cette fille d’une famille afghane, installée à Baulmes depuis quelques années, était portée disparue depuis le 27 décembre dernier. Avec sa petite sœur, qu’elle ne quittait jamais d’une semelle dans les rues de son village d’accueil, l’adolescente de 17 ans s’était rendue en train au parc de trampoline indoor de Verdan, dans la banlieue d’Yverdon. C’était en fait pour retrouver son petit ami, avec lequel elle entretenait une relation intermittente. Plus aucune nouvelle depuis, si ce n’est que la jeune sœur avait fini par rentrer à Baulmes, avec une autre amie du village.

Le petit ami en question, un habitant de la région lausannoise de 19 ans d’origine afghane également, a été auditionné plusieurs fois par la police avant d’être finalement arrêté dimanche matin et mis en détention provisoire. Selon les mots du communiqué, il «est fortement soupçonné d’être impliqué dans ce qui paraît être un homicide».

Émotion sur la Toile

C’est au final l’enquête, qui mobilise une trentaine d’agents, ainsi que les battues effectuées dès le week-end par de multiples hommes des forces de police ou de la PCi qui ont permis de retrouver le corps, dont la levée a eu lieu tard dans la nuit de lundi à mardi. Le décès remonte visiblement à «plusieurs jours». Mardi, la police disait ne pas avoir tous les retours de la médecine légale.

Rien ne filtre autour du mystérieux petit ami. Les ados, entre eux, pour mettre des mots sur le drame, répandent le bruit d’une rupture qui aurait mal tourné. La police rappelle que l’enquête, confiée à la Sûreté, vient tout juste de commencer et qu’elle pourrait durer des mois, voire davantage. Les auditions sont toujours en cours.

Ce drame, qui suscite des torrents d’émotions sur la Toile, bien loin du morne débit du canal du Bey près duquel le corps a été finalement retrouvé, frappe surtout l’entourage d’une petite famille discrète mais décrite comme un modèle d’intégration en cours. La mère, débarquée seule avec ses quatre enfants, avait participé un temps aux Paysannes vaudoises. La dernière fille fait partie de la société de gymnastique.

Tout Baulmes, qui apprenait la nouvelle mardi soir, va devoir entourer des enfants fuyant la guerre, croyant trouver ici la paix, et qui faisaient désormais partie du paysage. «Nous allons d’abord écouter la famille, réagit le syndic et voisin, Julien Cuérel, alors qu’il allait justement présenter ses condoléances à la famille. On n’organisera aucune marche blanche, occasion de recueillement ou de mémoire, sans leur aval. C’est évidemment un choc pour tout le monde.»

Des habitants touchés

Dans ce petit village où tout le monde se connaît ou presque, les habitants avaient mardi la gorge serrée. «Comme maman, ça me touche évidemment, témoigne une habitante du village. Ma fille la connaît et a appris la nouvelle à l’école. Quand elle est rentrée, je lui ai dit qu’elle pouvait pleurer si elle voulait. Même moi j’ai pleuré. Sara était une fille toujours souriante.»

«Une battante», abonde une autre proche de la jeune fille. «Je sais que tout, dans son intégration, n’était pas facile. Les différences culturelles notamment. Elle n’avait pas partout la même liberté. Mais elle avait toute la vie devant elle. C’était une fille débrouille et douée. Elle avait du talent.» Côté cœur, une autre source évoque la présentation d’un petit ami, l’an dernier, que la famille aurait désapprouvé. Sans savoir s’il s’agissait du même.

«Ils ne venaient pas ici et sortaient peu, mais les clients sont tout de même touchés, témoigne la patronne du Café du Jura. C’est triste. Personne ne devrait partir à cet âge.» Un père de famille enchaîne. «Et en plus à cette période pas toujours facile. Tout est affreux dans cette histoire.»

Sara avait fait un court stage dans un salon de coiffure, mais était encore scolarisée à Sainte-Croix, où plusieurs classes sont touchées par sa disparition. Une cellule de crise a été mise en place dès la disparition de la jeune fille. Elle sait depuis peu qu’il ne s’agit plus d’un avis. En tout une dizaine de professionnels encadrent les élèves et les enseignants qui en font la demande. Des renforts de l’extérieur, qui comprennent une psychologue spécialisée, ont été envoyés par le Canton. Dès jeudi, et avec l’accord de la famille, un livre d’hommage sera à disposition des élèves dans l’école, précise le chargé de communication du département, Julien Schekter.

La police enquête

La police ne laisse rien transparaître sur les circonstances du drame. Elle ne se prononce pas pour l’heure non plus sur les raisons qui l’avaient conduite à se montrer plutôt rassurante la semaine dernière encore, indiquant que rien dans l’enquête ne permettait de dire que l’adolescente de 17 ans était en danger. «Au départ il n’y avait pas d’éléments inquiétants», répète aujourd’hui le porte-parole de la police, Jean-Christophe Sauterel.

Ce mardi soir à Baulmes, la petite rue d’ordinaire paisible où vit la famille était le cadre d’un émouvant va-et-vient de proches venus soutenir les enfants et la mère endeuillée, les phares des voitures mettant un peu de lumière dans la nuit.