Vaud et Fribourg auscultent l'Hôpital intercantonal de la Broye

Les dirigeants de l'Hôpital intercantonal de la Broye auraient certainement souhaité terminer de meilleure manière l'année des célébrations du 20e anniversaire du premier établissement du genre intercantonal de Suisse. Mais secoué par plusieurs départs de cadres durant l'année, le HIB sera ausculté par les deux cantons de Vaud et Fribourg, ont-ils annoncé mardi.

Alors que trois membres de la direction ont quitté, de gré ou de force, leur poste durant l'année, le directeur général a lâché son poste à fin novembre alors que son départ était annoncé dans un premier temps pour fin mars 2020. Et les codirecteurs médicaux ont aussi décidé de lâcher ce mandat, révélait «24 heures» le 29 novembre.

«Une analyse de fond»

«Constatant les difficultés traversées actuellement par l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB), le Département de la santé et de l’action sociale vaudois et la Direction de la santé et des affaires sociales fribourgeoise ont décidé de mener une analyse de fond conjointe sur la gouvernance de l’HIB, d’entente avec son Conseil d’établissement», annoncent les deux cantons, qui ont aussi pris acte de la décision du Conseil d’établissement de nommer une direction ad interim.

Un mandat sera ainsi rapidement confié à des experts externes afin d’identifier les difficultés rencontrées et permettre à l’institution de rétablir les bases nécessaires à un climat de travail serein. Au passage, les DSAS réitèrent leur confiance aux quelque 800 collaborateurs de l'hôpital. Ils précisent aussi que l'organisation de la direction médicale sera également analysée.

Selon le calendrier établi, des recommandations et des solutions concrètes devraient aboutir au début de l’année prochaine. D'ici là, le Conseil d’établissement et la direction ad interim, avec l’appui des deux départements, veilleront à ce que la qualité des soins continue à être assurée aux patients de la Broye.