Vaud justifie les voyages de terre du gymnase

Pourquoi déplacer dans le canton quelque 40'000 m3 de terre issue du chantier d’agrandissement du gymnase intercantonal de la Broye, à Payerne, alors qu’il serait possible d’entreposer ces matériaux sur le site de l’Aéropôle, à 3 kilomètres de là? Telle était, en substance, la question posée, jeudi, par le conseiller communal PLR Yves Diserens, lors d’une séance du Législatif. L’élu pestait contre un manque de bon sens, à l’heure de la prise de conscience écologique.

L’affaire n’est pas si simple aux yeux du canton et de l’entreprise totale Steiner, responsable du chantier. Tout d’abord, si le volume de terre évoqué est bien juste, celui-ci concerne trois types de matériaux, A, B et C. Mais «seule la couche intermédiaire d’horizon C, composée de grès et de molasse, pouvait être déposée sur le site de l’Aéropôle, afin de respecter les normes environnementales en vigueur», précise Olivier Dessimoz, délégué à la communication du Département des finances et des relations extérieures (DFIRE). Soit plus que 28'000 m3, représentant dès lors 1700 camions et pas 3000 comme énoncé. De surcroît, la demande de la Commune de Payerne est arrivée bien tard dans la procédure, soit après l’appel d’offres.

Et quand bien même ce remblai aurait été transporté sur la zone industrielle liée à l’aéronautique, il aurait fallu mettre en place diverses mesures pour le trier, soit autant de «travaux supplémentaires à fort dégagement de CO2, qui auraient entraînés des coûts additionnels de 125'000 francs». Steiner et le Canton notent aussi «que la plus grande partie de la terre excavée est amenée à la décharge et entrepôts Catellani, à Granges-Marnand, à moins de 10 km de Payerne».

Des normes générales

Conseiller en communication à la Direction générale de l'environnement, Denis Rychner ajoute que ces normes sont imposées à tous les sites de dépôts de matériaux du canton. Il s'agit en fait de «sauvegarder la terre végétale et la sous-couche fertile du sol présentes puis de les valoriser, pour ne pas perdre, sous un remblai, la ressource naturelle que constitue le sol».

En matière de stratégie immobilière, le DFIRE rappelle aussi que le Canton s’appuie sur cinq piliers fondamentaux, dont le troisième s’intitule «Adopter les principes du développement durable». En l'occurrence, toutes les solutions ont été étudiées et optimisées, tant au niveau économique qu’environnemental. «La solution Aéropôle présentait des avantages environnementaux plus que douteux et nécessitait des moyens supplémentaires jugés disproportionnés», rejetant au passage la terminologie d’aberration écologique.