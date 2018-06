Victime d’un vol, l’Espace Horloger se voit contraint de fermer ses portes

«La sécurité tant des collections que des collaborateurs ne correspond plus aux exigences posées par l’évolution de la criminalité et aux garanties à apporter aux prêteurs et assureurs.» Charles-Louis Rochat, président du conseil de fondation de l’Espace Horloger de la vallée de Joux (EHVJ), a annoncé mardi matin la fermeture temporaire de l’unique musée public d’horlogerie du canton, y compris l’exposition «Les Ailes du Temps», à partir du 15 juin 2018 à 17 h. Un trait sur la haute saison donc. La réouverture est programmée en janvier 2019.

En cause, le vol de trois montres contemporaines – ce qui se revend le plus facilement sur le marché – survenu il y a «plusieurs semaines». L’ancien conseiller d’État chargé de la Sécurité ne souhaite pas être plus précis, ni divulguer la valeur du brigandage. La police cantonale indique que l’affaire s’est déroulée fin mars et que les investigations sont en cours.

Vol en plein jour

Mais dans quelles circonstances ce larcin a-t-il été commis? «La vitrine a été forcée durant les heures d’ouverture, lâche le président de la fondation. Nous nous en sommes rendu compte après coup.» Malgré la présence d’employés et d’alarmes internes, donc, le malfaiteur a pu détrousser le musée sans être inquiété. «Le personnel était peut-être affecté à d’autres tâches, imagine Charles-Louis Rochat. Ils doivent répondre au téléphone, s’occuper des clients. Comme dans un magasin, on ne peut pas regarder partout à la fois.»

Reste que ce n’est pas la première fois que l’EHVJ est la cible des voleurs. Neuf pièces uniques ont été subtilisées en avril 2015 alors que la sécurité avait pourtant déjà été renforcée après une prise d’otage, en 2006, par un Pink Panther. En 2016, nouvelle tentative, avortée toutefois grâce aux dizaines de milliers de francs investis entre-temps dans le dispositif: capteurs, sécurité de nuit, infrarouge…

Le musée dit cette fois vouloir aller encore plus loin. «Un nouveau projet de réaménagement est d’ores et déjà lancé, assure Charles-Louis Rochat. Il prévoit, outre une sécurisation adéquate, la refonte du concept muséal. L’espace consacré à l’histoire de l’horlogerie sera ainsi repensé.» C’est-à-dire? «Investir dans la sécurisation des vitrines est faisable. Il faudrait par contre quelqu’un affecté à la sécurité en permanence, soit augmenter le budget de fonctionnement.» En sachant que l’équipe totalise 1,8 équivalent temps plein. En tout, l’investissement se comptera en centaines de milliers de francs, évalue le président. L’institution entend battre le rappel des partenaires, faire marcher la solidarité, et appeler le Canton. L’avenir? «Nous devons être le plus attractifs possible pour les visiteurs et le plus dissuasifs possible pour les voleurs. Il faut donc réfléchir à si l’on veut une forteresse ultrasécurisée ou exposer moins de pièces précieuses.»

Cependant, le conseil de fondation ne compte pas abandonner ses ambitions. «Nous mettrons tout en œuvre pour perpétuer l’EHVJ et la culture horlogère de la région», affirme le président. Pour ce faire, et en lien avec la tenue des JO de la jeunesse 2020 à la Vallée notamment, la prochaine exposition temporaire sera consacrée à l’évolution du chronométrage sportif.

De son côté, l’équipe d’exploitation se consacrera à un vaste travail sur les collections et établira un nouveau programme de médiation culturelle durant les futurs travaux. (24 heures)