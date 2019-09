Villars-le-Grand se battra pour sauver son auberge

Le sort du bâtiment qui abrite l’Auberge de la Cigogne s’est-il scellé lundi après-midi dans le sous-sol du Bâtiment administratif cantonal d’Yverdon? L’établissement public fermé depuis plusieurs années retrouvera-t-il un jour sa vocation première comme le souhaiterait un groupe d’habitants du village vulliérain ou sera-t-il au contraire transformé en logements?

C’est plutôt cette deuxième hypothèse qui semble la plus plausible après le rachat, lundi après-midi, de l’immeuble et son terrain par SB Immo Sàrl. Cette société immobilière de Lyssach (BE) n’a eu besoin que d’une enchère de 2000 francs pour dépasser l’offre de 500'000 francs déposée par écrit par UBS en amont de la vente orchestrée par l’Office des poursuites et faillites de la Broye et du Nord vaudois.

«C’est sûr qu’il aurait été plus simple de traiter pour 500'000 francs avec une banque que pour 502'000 francs avec des gens qui doivent avoir un projet», constate Florian Failloubaz, habitant du village et «codirigeant» d’un petit groupe prêt à se constituer en société anonyme pour sauver et faire renaître l’établissement public, ultime lieu de vie du village. Car l’histoire de La Cigogne de Villars-le-Grand est symptomatique de ce mal qui ronge depuis plusieurs années les campagnes vaudoises. Tour à tour, les villages perdent leurs centres de vie: le bureau de poste, l’épicerie, avant que ne vienne le tour du bistrot, quand ce triste trio perdant ne se joue pas dans le désordre. Dans la localité fusionnée en 2011 avec six autres villages pour former la commune de Vully-les-Lacs, c’est du reste bien la cessation d’activité de ce restaurant qui a mis un terme à la marche funèbre des fermetures.

«Il nous a manqué juste un peu de temps pour pouvoir nous présenter à la vente avec de vrais arguments et donc comme acquéreur potentiel», constatait peu avant l’ouverture des enchères Alexandre Bardet, un des villageois impliqués dans le projet. «Sachant ce que la banque locale consentait à nous avancer, grâce à la générosité des gens et leur envie de garder un peu de vie au village, nous avons réussi à réunir les deux tiers de ce qui nous manquait.»

Faute de temps

Bien actives, les quatre sociétés de Villars-le-Grand (tir, abbaye, jeunesse et le dernier chœur d’hommes du Vully) auraient tout intérêt à ce que La Cigogne redécolle. «Je pense que si le village avait de nouveau un lieu de rencontre, elles aideraient à le faire vivre», reprend Alexandre Bardet. Elles auraient sans doute mis la main au porte-monnaie si elles en avaient eu le temps. Plusieurs membres de ces sociétés ont du reste fait savoir qu’il aurait fallu qu’elles puissent mettre sur pied une assemblée générale pour s’engager financièrement.

Les dés ne sont toutefois pas encore totalement jetés. À Yverdon-les-Bains lundi après-midi, le nouveau propriétaire de cette bâtisse du XIXe siècle a concédé qu’il ne savait pas encore exactement ce qu’il allait faire de La Cigogne. «Nous allons encore en discuter en comité restreint, mais nous allons sans doute lui écrire pour lui expliquer ce que nous envisagions de faire», affirme de son côté Alexandre Bardet.