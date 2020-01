Vingt rendez-vous culturels à l’Azimut

Une partition riche en musique, spectacles et conférences, menée avec doigté par les cinq associations animant la salle culturelle L’Azimut d’Estavayer-le-Lac. Tel est le programme concocté pour le printemps 2020.

Côté musique, l’association l’Anecdote a notamment mitonné une affiche de belle tenue, avec le duo Aliose en ouverture (18 janvier), la chanteuse Phanee de Pool (25 janvier), le Fribourgeois de «The Voice» Léonard Ducry avec son groupe The Bank (8 février) ou encore le groupe a capella Voxset (2 mai). Au total, six des vingt rendez-vous culturels proposeront de la chanson.

Six autres seront le fait de la troupe de théâtre locale L’Aire Libre, qui jouera «Une heure de tranquillité» fin mars et début avril. Les acteurs staviacois proposeront en plus trois soirées d’humour, avec Nathanaël Rochat (1er février), Timothé Poissonnet (16 mai) et Pierric Tenthorey (6 juin).

Deux conférences figurent également au programme. En mars, le vidéaste Jo Bersier présentera «Rien d’autre dans la tête», et, en mai, le jeune réalisateur Pablo Delpedro expliquera son étonnante websérie d’exploration urbaine produite par la RTS. Enfin, du 19 au 21 juin, les prestations des acteurs en herbe de la Scène Juniors concluront la saison.