Vully-les-Lacs fait un gros malaise administratif

Investissement

Rallonge de 45'000 francs pour un tracteur

«À la base, on a demandé aux concessionnaires une offre de tracteur basique, mais avec le projet présenté ce soir par la commission technique, on est en train de comparer une Ferrari avec une 2 CV.» Malgré l’intervention d’Alain Bardet, le Conseil communal de Vully-les-Lacs a validé un crédit de 105 000 francs pour équiper le service de la voirie d’un nouveau tracteur. Après une longue passe d’armes pour un sujet si bénin, les élus ont retenu un modèle bénéficiant d’une boîte de vitesses automatique, de freins pneumatiques et surtout évitant tout frais d’équipement supplémentaire d’adaptation aux machines actuelles. L’amendement de la commission a été validé à une large majorité, malgré 5 voix contre et 1 abstention. Il en a été de même lors du vote final.



Dans son préavis, la Municipalité souhaitait acquérir un tracteur d’une autre marque pour un montant de 60 000 francs. Et les frais d’équipement auraient pu être réalisés sur l’argent estimé de reprise du véhicule actuel (30 000 francs), acheté neuf en 2016, mais sujet à de multiples immobilisations depuis lors. «La commission technique tient à soulever que le municipal Albert Gavillet n’a pas contacté les employés de la voirie pour leur demander quels étaient leurs besoins, leur préférence technique et le choix de la marque», lâchait Caroline Bessard devant le plénum.



En l’absence du municipal concerné, en arrêt maladie, et d’entente avec la Municipalité, la commission a donc proposé un autre choix aux élus. Le Conseil a suivi la commission, relevant qu’il semblait judicieux de s’équiper auprès de la même marque. Et cela même si Antoine Savary a fait remarquer que le seuil de 100 000 francs pour les marchés publics de fournitures était ainsi dépassé. «On s’arrangera avec le vendeur», a rassuré le syndic, Blaise Clerc.