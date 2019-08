Wiesel, Romang ou encore Gaëtan à voir sur scène

«Quand on a inauguré les lieux, en juillet 2000, avec François Silvant comme parrain, je ne pense pas qu’on aurait signé pour vingt ans, car on ne connaissait absolument rien au milieu culturel et au monde de la scène. Mais finalement, vingt ans plus tard, on est toujours là.» Patron du petit théâtre Hameau-Z’Arts, sur les hauts de Payerne, avec son épouse Marielle, Christian Friedli se réjouit de la 20e saison proposée par l’institution. Plutôt qu’une fête pour marquer le coup, le théâtre présente une programmation équilibrée et a choisi de soigner l’accueil, par exemple en proposant désormais des billets en ligne.

Humour, chansons familiales et théâtre seront ainsi au programme d’une saison qui sera lancée par le comédien Simon Romang et son spectacle «Charrette!» les 26 et 27 septembre. Quasi voisin du théâtre, le Fribourgeois Jean Winiger présentera ensuite sa dernière comédie, «Paire et fille», les 3 et 4 octobre. Avant Noël, l’humoriste Thomas Wiesel (30-31 octobre et 2 novembre) et le chanteur pour enfants Gaëtan (1er décembre) se produiront encore sur la scène broyarde. Le premier avec son nouveau stand-up «Ça va» et le second avec «Gaëtan chope la banane».

Jauge idéale

Avec sa centaine de places et la proximité du public, la salle payernoise offre une jauge idéale pour tester de nouveaux spectacles. «Désormais, on reçoit en moyenne quelque 120 dossiers chaque année, les artistes souhaitant avoir Hameau-Z’Arts à leur carte de visite», souligne Christian Friedli. Ce sera le cas des humoristes Karine C (30 et 31 janvier) et Jean-Louis Droz (27 mars), de la Compagnie du Milan Noir (13 février) et des Petits Chanteurs à la Gueule de Bois (4 avril) en début d’année 2020.