Y-Parc a confirmé son essor en 2018

Les actionnaires du plus ancien parc technologique de Suisse doivent avoir le sourire. Les indicateurs sont en effet au vert pour Y-Parc, ainsi qu’ils ont pu le découvrir lundi en fin d’après-midi. Lors de l’assemblée générale de la société, le président d’Y-Parc SA et de la copropriété du Parc scientifique et technologique Jean-Daniel Carrard et la directrice Juliana Pantet ont dévoilé des chiffres synonymes de forte croissance.

L’essor du parc lancé en 1991 s’est notamment concrétisé par la vente de 65 000 m2 de terrain, représentant quelque 300 millions de francs d’investissement. Autre indicateur de bonne santé, le site a vu son nombre d’emplois augmenter de 260 à 1500 (+ 20%) l’an dernier. Une statistique qui devrait continuer à suivre une courbe ascendante, quatre chantiers étant en cours actuellement: les deux sites de production d’Incyte et Sylvac, les deux bâtiments multi-entreprises du projet Copernic et le futur siège de la société Perret Gentil + Rey & Associés SA. (24 heures)