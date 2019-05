Yverdon admet des couacs avec sa taxe déchets

Plus de 1200 Yverdonnois ont reçu une bonne nouvelle par courrier jeudi matin. La Ville jette l’éponge sur l’essentiel des recours déposés contre sa nouvelle taxe déchets. Les factures avaient été envoyées aux citoyens, sous une certaine pression du Canton et dans la précipitation, fin 2018. Yverdon était alors l’ultime commune vaudoise hors des clous: depuis 1997, les déchets doivent s’éliminer via une taxe directe, et non via les finances communales comme le faisait encore la deuxième ville du canton.

«Il fallait faire vite, et c’est vrai qu’il y a eu quelques couacs dans la facturation», admet aujourd’hui le municipal Marc-André Burkhard: la douloureuse de 91 fr. 55 , annuelle et individuelle, avait était envoyée à des seniors théoriquement exemptés, des bénéficiaires de prestations sociales ou encore d’anciens habitants à titre rétroactif. En tout, la Ville renonce à percevoir 115'000 francs. «Il ne s’agit pas d’une prime aux contestataires, insiste le municipal, mais bien d’une pesée d’intérêt. Ces recours auraient trop lourdement chargé l’administration. C’est du pragmatisme.»

Les élus communaux avaient critiqué la communication aux citoyens ainsi que la gestion du dossier. Une commission interpartis avait été mise sur pied pour déterminer les subsides et exonérations possibles pour la population, faute de compromis politique fin 2018. C’est désormais cette commission qui doit faire des propositions à la Ville, afin d’éviter les mêmes écueils pour la facturation 2019. (24 Heures)