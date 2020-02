Yverdon défend son chauffage à distance géant

Yverdon tient à lancer la société parapublique destinée à chauffer, d’ici à 2035, près du tiers de la ville. Une opération capitalisée à près de 12 millions de francs avec les Services industriels genevois (SIG).

Ce projet mastodonte a été validé au terme d’un débat difficile, jeudi soir, au Conseil communal. Pour certains élus, à commencer par l’UDC Ruben Ramchurn, la Ville aurait dû reprendre son business plan. En cause: le report de plusieurs projets de quartiers stratégiques. Donc la perte de clients potentiels pour la société de chauffage à distance.

Le municipal des Énergies Pierre Dessemontet nuance: «Ce projet de chauffage ne prenait pas en compte ces quartiers-là, qui ont été imaginés ultérieurement. De plus, nos campagnes de précommercialisation menées depuis plusieurs années confirment l’intérêt des gros preneurs de chaleur. Sur une quarantaine, plus de la moitié sont intéressés.»

La Ville maintient sa volonté de localiser, à terme et dans le même secteur, les clients potentiels que sont Travys, CarPostal, ainsi que deux services communaux, indique le syndic Jean-Daniel Carrard.

L’essentiel du développement de la partie du projet allant de la Thièle à Y-Parc restera toutefois tributaire de deux gros consommateurs d’énergies – le CPNV, donc l’État de Vaud, et le collège Léon-Michaud, soit la Ville.

Pas de quoi rassurer le PLR Olivier Jaquier, président de la Commission des finances qui a rappelé le risque d’une recapitalisation de la société par la Ville. Ni l’UDC Ruben Ramchurn: «Nous associons nos apports que sont le chauffage à distance de la Step et celui de Lotus autour de l’hôpital. C’est une perte de contrôle.»

Pour la Ville, le 80% du capital-actions et une représentation au futur conseil d’administration permettent de garder la main sur la stratégie énergétique. «La difficulté était de savoir si on pouvait faire passer l’ossature du chauffage d’un bout à l’autre des rails. La route de contournement nous le permet, quitte à augmenter le nombre de chaudières plus tard, a rétorqué Pierre Dessemontet. Nous avons confiance en notre rentabilité et en une prise de conscience du public. D’autres énergéticiens s’intéressent à ce projet. Si nous n’y allons pas, d’autres vont le faire».