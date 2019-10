Yverdon facilite le quotidien des personnes peu mobiles

«Quand je suis passée de la vie dite «normale» à celle de personne en situation de handicap, je me suis rapidement rendu compte que je ne pouvais plus décider spontanément de faire une activité. Même une sortie aussi simple qu’un repas au restaurant ou un film au cinéma.» Le témoignage de Dominique Carrard est éloquent. Assise dans son fauteuil roulant, l’Yverdonnoise évoque le ressaut trop haut de la porte d’un établissement public ou l’ascenseur par trop exigu de l’Hôtel de Ville. Autant d’obstacles qui, à défaut d’être gommés, doivent être anticipés. C’est donc avec une grande satisfaction qu’elle découvre l’outil pratique mis en ligne mardi sur le site internet d’Yverdon-les-Bains Région Tourisme et le géoportail de la Ville.

Ces derniers répertorient dés­ormais des informations fiables et détaillées sur l’accessibilité de 170 points d’intérêts du chef-lieu nord-vaudois. Un inventaire réalisé par huit membres du Conseil des seniors d’Yverdon (COSY), conquis par une démarche commencée par Pro Infirmis dans plusieurs régions de Suisse. «Grâce à cet outil, je peux vraiment planifier mes déplacements, bref m’organiser», reprend Dominique Carrard.

Comment ça fonctionne? L’application développée par Pro Infirmis relève les caractéristiques des lieux et les «classe» selon des critères issus des normes en vigueur. Le recours à 13 pictogrammes qui apparaissent sur les deux sites permet une lecture facilitée de chaque lieu. Pour plus de détails, l’utilisateur peut cliquer sur le bâtiment choisi et ainsi ouvrir une fiche qui décrit plus précisément les lieux.

«On gagne en autonomie»

En couplant ces données précieuses à des plateformes existantes, la démarche les met au même niveau que d’autres informations de base tels les horaires d’ouverture ou les tarifs. «On adopte du même coup une approche inclusive pour les utilisateurs», précise Marc Butticaz, chef de projet chez Pro Infirmis.

«Cet outil nous permet de décider si l’on peut ou veut aller dans tel ou tel endroit. Cela nous donne donc une meilleure autonomie et, dans notre tranche d’âge, c’est très important», affirme Anne Amsler.

La responsable du groupe du COSY tient en outre à rappeler que la mobilité est au cœur des préoccupations de cet organe qui a déjà passablement travaillé sur la question des barrières architecturales. «À leur demande, nous avons déjà éliminé une vingtaine d’obstacles en abaissant des trottoirs et en entreprenant la réfection de passages pour piétons en mauvais état», précise à ce propos Marc-André Burkhard, municipal en charge des Travaux et de l’Environnement.