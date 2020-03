Yverdon fait les courses et la banque pour les personnes vulnérables

Après la commune de Missy, c'est au tour de la Ville d'Yverdon-les-Bains de mettre en place des mesures pour venir en aide à ses habitants les plus à risque face au nouveau coronavirus. Depuis ce lundi, 8h, elles peuvent composer le 024 423 68 08 pour commander des produits alimentaires. Les bénéficiaires seront, en principe, livrés dans les 24 heures. Et la commune avancera l'argent.

«Le dispositif Ville d’Yverdon solidaire est animé par les collaborateurs de l’administration mis au chômage technique par la pandémie», explique le syndic Jean-Daniel Carrard, en charge - notamment - des RH. «Le but n'est pas d'exposer les collaborateurs ni ceux qui sollicitent cette aide, reprend-il. Ainsi, toutes les mesures sanitaires seront respectées et il n'y aura aucun contact physique. » Concrètement, la ligne téléphonique 024 423 68 00 répond du lundi au vendredi de 8h à 12h (jusqu’à 17h ce 23 mars, jour d’entrée en fonction). Des téléphonistes prendront note des besoins. Des équipes de livreurs se chargeront ensuite de faire les courses et d’apporter à domicile les produits demandés, entre 8h et 17h. La facture sera déposée dans le sac de livraison après avoir été scannée. «Le remboursement des achats fera l’objet, dans un deuxième temps, d’une refacturation de la part de la Ville aux bénéficiaires», détaille la Municipalité dans un communiqué.

En fonction des demandes et de l’évolution de la situation, cette action de solidarité est appelée à prendre de l’ampleur et à impliquer plus de partenaires, indique encore les autorités: «Des contacts ont été pris avec la Société industrielle et commerciale d’Yverdon afin que les petits commerces, durement éprouvés par la crise du coronavirus, bénéficient de ces commandes. L'Association pour le Développement du Nord Vaudois a signalé la disponibilité de ses collaborateurs. Le service Jeunesse et Cohésion sociale a reçu de nombreuses offres spontanées de particuliers ou d’associations signalant leur disponibilité.» En outre, le Conseil des jeunes s’est engagé dans la diffusion de messages de prévention et le Conseil des seniors se mobilise lui aussi pour maintenir des contacts téléphoniques avec ses membres isolés par les prescriptions de confinement.

«La Municipalité d’Yverdon-les-Bains salue ces réseaux de solidarité de proximité, témoins de la vigueur du tissu associatif local. Dans cette période éprouvante, cette bienveillance fait chaud au cœur», écrit-elle. Enfin, l'Exécutif appelle toute la population yverdonnoise à se conformer aux prescriptions de la Confédération et du canton. Et à ne pas hésiter à demander de l’aide en cas de besoin.